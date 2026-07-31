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В Белгородской области дети получили доступ к бесплатным сервисам экстренной связи

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области стали доступны две новые бесплатные опции для защиты детей. Оператор МТС внедрил виджет SOS для экстренной связи и возможность звонить родителям, даже если на счету ребенка закончились деньги.

Входящий звонок на смартфон +79991234567
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Входящий звонок на смартфон +79991234567

Для родителей в регионе вопрос доступности связи с детьми часто становится приоритетным. Опрос показал, что 56% семей при выборе тарифа в первую очередь смотрят, сможет ли ребенок выйти на связь при нулевом балансе. Еще 26% опрошенных ценят фильтрацию контента, а 19% — стоимость услуг.

Функция Как работает
Виджет SOS Один клик по кнопке на экране отправляет сигнал о помощи и координаты ребенка в приложение "Мой МТС" (раздел "Гео").
Всегда на связи Позволяет звонить и писать SMS участникам "Семейной группы" в течение 30 дней при нуле или минусе на балансе.

Обе опции бесплатны. Виджет SOS устанавливается через приложение "Мой МТС", а функция связи при отрицательном балансе автоматически уведомляет родителя, когда деньги на счету ребенка заканчиваются.

"Для большинства родителей важно, чтобы ребёнок оставался на связи в экстренных ситуациях. Также растёт запрос на защиту детей от нежелательного контента в интернете и звонков", — сообщила директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Ответы на популярные вопросы

Как активировать SOS-кнопку?

Нужно зайти в приложение "Мой МТС" и добавить виджет на главный экран телефона.

Сколько времени работает связь при нулевом балансе?

Ребенок может звонить и отправлять сообщения членам семейной группы до 30 дней после того, как деньги на счету закончатся.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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