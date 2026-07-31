ВГОК в Нижнем Тагиле оштрафован за отсутствие систем контроля вредных выбросов

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) в Нижнем Тагиле оштрафовали за отсутствие системы автоматического контроля вредных выбросов на Лебяжинской промплощадке.
Природоохранная прокуратура установила, что предприятие не оснастило стационарные источники загрязнения оборудованием для измерения показателей и их передачи в контролирующие органы. По закону такие системы обязательны для объектов I и II категорий опасности.
За нарушение требований к оснащению источников выбросов комбинат и ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.51 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.
|Показатель
|Данные
|Сумма штрафов
|120 000 рублей
|Срок установки систем (по суду)
|до 1 октября 2026 года
|Статья КоАП РФ
|ч. 1 ст. 8.51
Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал ВГОК установить системы контроля в срок до 1 октября 2026 года. Прокуратура заявила, что проверит исполнение этого решения после его вступления в законную силу.
"Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта после его вступления в законную силу", — сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.