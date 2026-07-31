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ВГОК в Нижнем Тагиле оштрафован за отсутствие систем контроля вредных выбросов

Россия » Урал » Екатеринбург

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) в Нижнем Тагиле оштрафовали за отсутствие системы автоматического контроля вредных выбросов на Лебяжинской промплощадке.

Зал судебного заседания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Зал судебного заседания

Природоохранная прокуратура установила, что предприятие не оснастило стационарные источники загрязнения оборудованием для измерения показателей и их передачи в контролирующие органы. По закону такие системы обязательны для объектов I и II категорий опасности.

За нарушение требований к оснащению источников выбросов комбинат и ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.51 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.

Показатель Данные
Сумма штрафов 120 000 рублей
Срок установки систем (по суду) до 1 октября 2026 года
Статья КоАП РФ ч. 1 ст. 8.51

Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал ВГОК установить системы контроля в срок до 1 октября 2026 года. Прокуратура заявила, что проверит исполнение этого решения после его вступления в законную силу.

"Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта после его вступления в законную силу", — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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