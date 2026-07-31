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В Омске расширят сеть электрозарядных станций для борьбы с дефицитом устройств

Россия » Сибирь » Омск

В Омске планируют расширить сеть электрозарядных станций (ЭЗС) к 2026 году. Сейчас в городе работают около 60 таких точек. Вопрос развития инфраструктуры для электротранспорта обсудили губернатор области Виталий Хоценко и заместитель генерального директора АО "КАМА" Анатолий Кияшко.

Электромобили на зарядке в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Электромобили на зарядке в Москве

Развитие сети ЭЗС должно устранить дефицит зарядных устройств и сделать использование электромобилей в регионе более практичным. Для жителей северных и промышленных регионов доступность таких станций напрямую влияет на возможность эксплуатации электротранспорта в зимний период, когда нагрузка на аккумуляторы возрастает.

Показатель Значение
Текущее количество ЭЗС в Омске около 60 точек
Срок развития сети до 2026 года

"Стороны обсудили перспективы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в регионе", — сообщили в администрации области по итогам встречи Виталия Хоценко с Анатолием Кияшко.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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