В Омске расширят сеть электрозарядных станций для борьбы с дефицитом устройств

В Омске планируют расширить сеть электрозарядных станций (ЭЗС) к 2026 году. Сейчас в городе работают около 60 таких точек. Вопрос развития инфраструктуры для электротранспорта обсудили губернатор области Виталий Хоценко и заместитель генерального директора АО "КАМА" Анатолий Кияшко.
Развитие сети ЭЗС должно устранить дефицит зарядных устройств и сделать использование электромобилей в регионе более практичным. Для жителей северных и промышленных регионов доступность таких станций напрямую влияет на возможность эксплуатации электротранспорта в зимний период, когда нагрузка на аккумуляторы возрастает.
|Показатель
|Значение
|Текущее количество ЭЗС в Омске
|около 60 точек
|Срок развития сети
|до 2026 года
"Стороны обсудили перспективы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в регионе", — сообщили в администрации области по итогам встречи Виталия Хоценко с Анатолием Кияшко.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.