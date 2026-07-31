В Красноярск привезли 20 новых газовых автобусов ЛиАЗ для городских маршрутов

В Красноярск привезли еще 20 газовых автобусов ЛиАЗ. Техника уже находится на базе муниципального предприятия, где проходит регистрацию перед выходом на маршруты.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Автобусная остановка в осеннем парке

Замена дизельных машин на транспорт, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), снижает объем вредных выбросов в атмосферу города. В салонах установили системы климат-контроля, информационные мониторы и терминалы для безналичной оплаты.

Этап обновления парка Количество автобусов Вышли на линию в июне 55 Новая партия (в процессе оформления) 20 Ожидаются до конца лета 80 Итого за год 155

Первые 55 машин задействовали на маршрутах через микрорайоны Солнечный, Мясокомбинат и Покровка. Полное обновление парка автотранспортного предприятия №5 позволит полностью отказаться от старого дизельного состава.

На данный момент в городе ежедневно работают 205 газомоторных автобусов. Техника закупается по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" при поддержке губернатора Михаила Котюкова.

"Обновление парка — одна из приоритетных задач в подготовке к 400-летию Красноярска", — сообщили представители администрации.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова