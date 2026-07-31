В Красноярск привезли 20 новых газовых автобусов ЛиАЗ для городских маршрутов

В Красноярск привезли еще 20 газовых автобусов ЛиАЗ. Техника уже находится на базе муниципального предприятия, где проходит регистрацию перед выходом на маршруты.
Замена дизельных машин на транспорт, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), снижает объем вредных выбросов в атмосферу города. В салонах установили системы климат-контроля, информационные мониторы и терминалы для безналичной оплаты.
|Этап обновления парка
|Количество автобусов
|Вышли на линию в июне
|55
|Новая партия (в процессе оформления)
|20
|Ожидаются до конца лета
|80
|Итого за год
|155
Первые 55 машин задействовали на маршрутах через микрорайоны Солнечный, Мясокомбинат и Покровка. Полное обновление парка автотранспортного предприятия №5 позволит полностью отказаться от старого дизельного состава.
На данный момент в городе ежедневно работают 205 газомоторных автобусов. Техника закупается по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" при поддержке губернатора Михаила Котюкова.
"Обновление парка — одна из приоритетных задач в подготовке к 400-летию Красноярска", — сообщили представители администрации.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.