Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Увинском районе отремонтировали загруженную трассу Ижевск – Ува
Жильцы аварийного дома в Петрозаводске годами не получают обещанное расселение
Новороссийская таможня пресекла вывод 121 миллиона рублей за рубеж
Уникальный вкус и аромат Хорезмского риса закрепили юридически
Сельхозпроизводители Хакасии получили возможность закупать топливо по спецпорядку
Курортный сезон под угрозой: Таганрог столкнулся с неожиданным оттоком туристов
Российская молодежь массово отказывается от алкоголя в пользу новых зависимостей
Спецоперация в Узбекистане: пресечена сделка по продаже государственной земли
Новое пожарное депо в Новокаргино сократит время прибытия расчётов на вызовы

Петербург планирует сократить время пути от окраин до Невского до 15 минут

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербург к 2030 году обещает долететь от окраин до Невского за 15 минут. Губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС назвал цель и перечислил трассы, которые для этого нужно построить: Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД), М-32, М7 и "ещё несколько новых дорог и магистралей". Параллельно — расширение метро и приведение в порядок улично-дорожной сети под общественный транспорт. По словам главы города, пробок уже стало заметно меньше, а транспортная система справляется даже в дни крупных форумов. Концепция "15-минутного города" в Смольном звучит уверенно, но за декларацией стоит массивная инфраструктурная программа и вопрос: успеет ли город перестроить себя к обозначенному сроку.

Санкт-Петербург, Дом компании «Зингер»
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Санкт-Петербург, Дом компании «Зингер»

Какие трассы обещают построить

Перечень основных объектов, без которых цель не достижима:

  • ШМСД — замыкающее кольцо скоростного движения, снимающее транзит с центральных диаметров;
  • М-32 — новая вылетка на север, разгружающая Приозерское и Выборгское шоссе;
  • М7 — магистраль, связывающая центр, север города и Ленинградскую область;
  • несколько дополнительных дорог и мостов, о которых детали пока не раскрываются;
  • параллельное развитие метрополитена и приоритет для наземного общественного транспорта.

Вице-губернатор Николай Линченко 13 мая в ЗакСе уже называл новые мосты ключевым элементом концепции. Без переправ через Неву и её sleeves "15-минутная" геометрия не сходится: маятниковая миграция тяготеет к диаметралям, а переправ не хватает.

Почему это важно для жилья на окраинах

Коммерческий директор ГК "ПСК" Сергей Софронов называет концепцию базовым параметром комфорта. По его оценке, для массового жилого строительства на окраинах и в области неисполнение "15-минутного" стандарта станет приговором — такие предложения просядут в спросе. Эксперты уточняют: полноценные "15-минутные" кварталами требуются участки большой площади. Только там можно разместить рекреацию, парки, социальную инфраструктуру и места работы. В Ленинградской области такие проекты реализуются пулом девелоперов — единичный застройщик объёма не тянет.

Объект Роль в концепции
ШМСД Замыкающее кольцо, вывод транзита из центра
М-32 Северная вылетка, разгрузка Приозерского/Выборгского шоссе
М7 Связь центра, севера города и области
Новые мосты Сокращение маятниковых маршрутов через Неву
Метро + ОТ Основа внутригородской доступности без авто

"Инфраструктура должна опережать застройку, а не догонять её"

"Цель в 15 минут до центра — это не про скорость авто на пустой трассе, а про системную доступность: метро, ось общественного транспорта, пешеходные связи, близость работы и услуг. Главный риск — построить дороги, а за ними не потянуть социальную инфраструктуру на новых площадях. В Петербурге уже есть опыт, когда жилые массивы сдавались годами до открытия станций метро и поликлиник. Концепция "15-минутного города" работает только если инфраструктура вводится синхронно с первым заселением. Иначе получаются спальные районы с пробками на выезде", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Где главные риски срока

2030 год — через пять строительных сезонов. ШМСД строится годами, участки М-32 и М7 требуют заземления, проектирования, согласований с охранниками памятников и экологами. Метро уходит вглубь площадей, где геология сложна, а плотность застройки высока. Губернатор заявляет о снижении пробок уже сейчас. Но текущая разгрузка — это ещё не система, гарантирующая 15 минут в час пик из Купчино, Парнаса или Мурино. Для этого нужна не просто новая асфальтовая лента, а иерархия: скоростные магистрали — дистрибутивные улицы — квартальная сеть с приоритетом общественного транспорта и безопасными пешеходными переходами. Ленинградская область в уравнении — отдельный неизвестный. Пулы девелоперов могут построить кварталы, но дороги федерального и регионального значения, мосты через Неву и Охту, депо метро и вагонопарк — это решения и деньги другого уровня.

Ответы на популярные вопросы

Что такое "15-минутный город"?

Урбанистическая концепция, при которой житель удовлетворяет основные потребности — работа, учеба, покупки, досуг, медицина — в 15 минутах ходьбы или на велосипеде/общественном транспорте от дома. В петербургском контексте термин расширили: 15 минут на авто/метро от окраины до Невского проспекта.

Какие трассы самые критичные?

ШМСД (замкнутое кольцо), М-32 (северная вылетка) и М7 (диаметральная связь центр — север — область). Без мостов через Неву схема не сходится.

Реально ли к 2030 году?

Срок амбициозен. Для реализации нужен синхронный старт всех объектов, финансирование без секвестров и административный ресурс на ускорение экспертиз и заземления. Исторически крупные дорожные проекты в Петербурге сдаются с опозданием в 2-4 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Нижегородская область
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Роспотребнадзор определил допустимый срок внепланового отключения горячей воды
Цены в Дагестане выросли из-за увеличения расходов на логистику
Одна банка листьев малины — и зима станет вкуснее: раскрываем секрет ферментированного чая
Правительство Башкирии направило более 23 млрд рублей на инфраструктуру новых территорий
Власти Ташкента обязали торговые центры площадью более 5 тыс. кв. м открывать книжные магазины
Мэрия Уфы сообщила об ограничении полосы для грузовиков на Затонском мосту
На Камчатке нашли подпольный магазин с опасными консервантами в икре
Владимир вдвое увеличит число гостиниц для привлечения туристов
Правительство Удмуртии сложило полномочия после ухода Александра Бречалова
В тамбовских детских садах нашли продукты со стафилококком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.