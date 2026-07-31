Петербург планирует сократить время пути от окраин до Невского до 15 минут

Петербург к 2030 году обещает долететь от окраин до Невского за 15 минут. Губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС назвал цель и перечислил трассы, которые для этого нужно построить: Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД), М-32, М7 и "ещё несколько новых дорог и магистралей". Параллельно — расширение метро и приведение в порядок улично-дорожной сети под общественный транспорт. По словам главы города, пробок уже стало заметно меньше, а транспортная система справляется даже в дни крупных форумов. Концепция "15-минутного города" в Смольном звучит уверенно, но за декларацией стоит массивная инфраструктурная программа и вопрос: успеет ли город перестроить себя к обозначенному сроку.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург, Дом компании «Зингер»

Какие трассы обещают построить

Перечень основных объектов, без которых цель не достижима:

ШМСД — замыкающее кольцо скоростного движения, снимающее транзит с центральных диаметров;

М-32 — новая вылетка на север, разгружающая Приозерское и Выборгское шоссе;

М7 — магистраль, связывающая центр, север города и Ленинградскую область;

несколько дополнительных дорог и мостов, о которых детали пока не раскрываются;

параллельное развитие метрополитена и приоритет для наземного общественного транспорта.

Вице-губернатор Николай Линченко 13 мая в ЗакСе уже называл новые мосты ключевым элементом концепции. Без переправ через Неву и её sleeves "15-минутная" геометрия не сходится: маятниковая миграция тяготеет к диаметралям, а переправ не хватает.

Почему это важно для жилья на окраинах

Коммерческий директор ГК "ПСК" Сергей Софронов называет концепцию базовым параметром комфорта. По его оценке, для массового жилого строительства на окраинах и в области неисполнение "15-минутного" стандарта станет приговором — такие предложения просядут в спросе. Эксперты уточняют: полноценные "15-минутные" кварталами требуются участки большой площади. Только там можно разместить рекреацию, парки, социальную инфраструктуру и места работы. В Ленинградской области такие проекты реализуются пулом девелоперов — единичный застройщик объёма не тянет.

Объект Роль в концепции ШМСД Замыкающее кольцо, вывод транзита из центра М-32 Северная вылетка, разгрузка Приозерского/Выборгского шоссе М7 Связь центра, севера города и области Новые мосты Сокращение маятниковых маршрутов через Неву Метро + ОТ Основа внутригородской доступности без авто

"Инфраструктура должна опережать застройку, а не догонять её"

"Цель в 15 минут до центра — это не про скорость авто на пустой трассе, а про системную доступность: метро, ось общественного транспорта, пешеходные связи, близость работы и услуг. Главный риск — построить дороги, а за ними не потянуть социальную инфраструктуру на новых площадях. В Петербурге уже есть опыт, когда жилые массивы сдавались годами до открытия станций метро и поликлиник. Концепция "15-минутного города" работает только если инфраструктура вводится синхронно с первым заселением. Иначе получаются спальные районы с пробками на выезде", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Где главные риски срока

2030 год — через пять строительных сезонов. ШМСД строится годами, участки М-32 и М7 требуют заземления, проектирования, согласований с охранниками памятников и экологами. Метро уходит вглубь площадей, где геология сложна, а плотность застройки высока. Губернатор заявляет о снижении пробок уже сейчас. Но текущая разгрузка — это ещё не система, гарантирующая 15 минут в час пик из Купчино, Парнаса или Мурино. Для этого нужна не просто новая асфальтовая лента, а иерархия: скоростные магистрали — дистрибутивные улицы — квартальная сеть с приоритетом общественного транспорта и безопасными пешеходными переходами. Ленинградская область в уравнении — отдельный неизвестный. Пулы девелоперов могут построить кварталы, но дороги федерального и регионального значения, мосты через Неву и Охту, депо метро и вагонопарк — это решения и деньги другого уровня.

Ответы на популярные вопросы

Что такое "15-минутный город"?

Урбанистическая концепция, при которой житель удовлетворяет основные потребности — работа, учеба, покупки, досуг, медицина — в 15 минутах ходьбы или на велосипеде/общественном транспорте от дома. В петербургском контексте термин расширили: 15 минут на авто/метро от окраины до Невского проспекта.

Какие трассы самые критичные?

ШМСД (замкнутое кольцо), М-32 (северная вылетка) и М7 (диаметральная связь центр — север — область). Без мостов через Неву схема не сходится.

Реально ли к 2030 году?

Срок амбициозен. Для реализации нужен синхронный старт всех объектов, финансирование без секвестров и административный ресурс на ускорение экспертиз и заземления. Исторически крупные дорожные проекты в Петербурге сдаются с опозданием в 2-4 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова