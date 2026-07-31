В Сургуте отремонтировали почти половину дорожных объектов из плана на год

В Сургуте отремонтировали 10 из 22 дорожных объектов, запланированных на 2026 год. Городская администрация сообщает, что подрядчики должны закончить все работы до 1 сентября.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Основной акцент в текущем сезоне сделали на внутриквартальных проездах: из пяти намеченных участков три уже сдали в эксплуатацию. В их числе — дорога от Бульвара Писателей до детского сада "Филиппок" длиной 103 метра. На этом объекте рабочие заменили асфальт и тротуар, обновили бордюры и высадили растения. Работы здесь приняли 27 июля.

Показатель Значение Общая площадь ремонта более 300 тыс. кв. м Устранение колейности свыше 26 тыс. кв. м Бюджет программы более 2,5 млрд рублей