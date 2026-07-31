Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Увинском районе отремонтировали загруженную трассу Ижевск – Ува
Жильцы аварийного дома в Петрозаводске годами не получают обещанное расселение
Новороссийская таможня пресекла вывод 121 миллиона рублей за рубеж
Уникальный вкус и аромат Хорезмского риса закрепили юридически
Сельхозпроизводители Хакасии получили возможность закупать топливо по спецпорядку
Курортный сезон под угрозой: Таганрог столкнулся с неожиданным оттоком туристов
Российская молодежь массово отказывается от алкоголя в пользу новых зависимостей
Спецоперация в Узбекистане: пресечена сделка по продаже государственной земли
Новое пожарное депо в Новокаргино сократит время прибытия расчётов на вызовы

В Сургуте отремонтировали почти половину дорожных объектов из плана на год

Россия » Урал » Ханты-Мансийск » Сургут

В Сургуте отремонтировали 10 из 22 дорожных объектов, запланированных на 2026 год. Городская администрация сообщает, что подрядчики должны закончить все работы до 1 сентября.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Основной акцент в текущем сезоне сделали на внутриквартальных проездах: из пяти намеченных участков три уже сдали в эксплуатацию. В их числе — дорога от Бульвара Писателей до детского сада "Филиппок" длиной 103 метра. На этом объекте рабочие заменили асфальт и тротуар, обновили бордюры и высадили растения. Работы здесь приняли 27 июля.

Показатель Значение
Общая площадь ремонта более 300 тыс. кв. м
Устранение колейности свыше 26 тыс. кв. м
Бюджет программы более 2,5 млрд рублей
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Авто
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Авто
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Роспотребнадзор определил допустимый срок внепланового отключения горячей воды
Цены в Дагестане выросли из-за увеличения расходов на логистику
Одна банка листьев малины — и зима станет вкуснее: раскрываем секрет ферментированного чая
Правительство Башкирии направило более 23 млрд рублей на инфраструктуру новых территорий
Власти Ташкента обязали торговые центры площадью более 5 тыс. кв. м открывать книжные магазины
Мэрия Уфы сообщила об ограничении полосы для грузовиков на Затонском мосту
На Камчатке нашли подпольный магазин с опасными консервантами в икре
Владимир вдвое увеличит число гостиниц для привлечения туристов
Правительство Удмуртии сложило полномочия после ухода Александра Бречалова
В тамбовских детских садах нашли продукты со стафилококком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.