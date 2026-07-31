В июне цены в Дагестане выросли на 1,7% относительно мая. Основной причиной подорожания товаров стал рост расходов на логистику. Данные предоставило Отделение Национального Банка по Республике Дагестан.
|Категория товаров и услуг
|Динамика цены / Причина
|Моторное топливо
|Рост выше среднего по РФ (затраты на доставку бензина и керосина)
|Продукты питания
|Подорожали сахар, овощи и чеки в общепите (логистика)
|Культура и транспорт
|Рост цен на билеты в театры, кино, такси и аренду авто
|Яйца, электроника, авто
|Снижение цен (рост предложения и слабый спрос)
Топливо в республике подорожало сильнее, чем во многих других регионах страны. Это объясняется географической удаленностью Дагестана: АЗС тратят больше средств на закупку и перевозку бензина. Ситуацию осложняет дефицит крупных топливных компаний с собственной инфраструктурой, которые могли бы сгладить ценовые колебания за счет перераспределения поставок.
Логистические издержки подтянули вверх стоимость сахара и овощей. Также выросли цены в кафе, столовых и ресторанах. В секторе услуг рост зафиксировали театры и кинотеатры — они переложили на потребителя расходы по содержанию зданий и оплате труда персонала.
Снижение цен коснулось яиц. Птицефабрики увеличили объемы производства, а летний период позволил сократить расходы на отопление птичников. Также подешевели бытовая электроника, оборудование и легковые автомобили из-за падения потребительского спроса.
Годовая инфляция в Дагестане достигла 5,9%. Этот показатель остается чуть ниже общероссийского уровня, который составляет 6%. Для сдерживания роста цен Банк России продолжит текущую денежно-кредитную политику.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.