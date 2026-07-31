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Правительство Башкирии направило более 23 млрд рублей на инфраструктуру новых территорий

Россия » Поволжье » Уфа

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров на совещании с Ассоциацией застройщиков, прошедшем в преддверии Дня строителя, подвёл итоги работы отрасли за пять месяцев и обозначил главные вызовы для стратегических территорий республики. Главный вывод: рынок ипотеки восстанавливается, объёмы ввода жилья растут, но темпы освоения ключевых площадок "Забелья" и "Зауфимья" пока не соответствуют амбициозным целям.

оформление кромки газона
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
оформление кромки газона

Ипотека набирает обороты

По данным премьера, за январь-май объём выданных ипотечных кредитов вырос на 47% в количественном выражении и на 55% — в денежном. Восстановление рыночной ипотеки становится драйвером спроса: застройщики получают более предсказуемый платежеспособный клиент, что позволяет планировать новые запуски.

Результат уже виден в статистике ввода. По итогам года Башкирия заняла 3-е место в Приволжском федеральном округе и 15-ю — в России по вводу в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения. В структуре нежилого фонда доминирует коммерческая недвижимость — 62%, промышленные объекты дают 17%, сельскохозяйственные и учебные — по 10%.

КРТ и ставка на "Забелье" с "Зауфимьем"

Инструментом системного развития стал комплексное развитие территорий (КРТ). В регионе заключено 47 договоров в 11 муниципалитетах. Главные ресурсы — финансовые и управленческие — сконцентрированы на двух проектах: "Забелье" и "Зауфимье".

На инфраструктурное оснащение этих территорий уже направлено более 23 млрд рублей, до 2030 года запланировано дополнительно около 13,5 млрд руб. Потенциал велик: в перспективе здесь можно разместить более 20 млн кв. м жилья. Это резерв развития Уфы и прилегающих районов на десятилетия вперёд.

Однако текущая динамика вызывает озабоченность у регионального правительства. В "Забелье" за три года (2022-2025) введено 4,9 млн кв. м. В "Зауфимье" на горизонте до 2040 года запланировано ввести всего 1,3 млн кв. м.

— Здесь нужно интенсивнее осваивать новые площадки, формировать кластеры для совместного возведения нескольких домов, — подчеркнул Андрей Назаров, обращаясь к застройщикам.

Призыв к кластерному подходу означает отказ от точечной застройки в пользу крупномасштабных контрактов, когда несколько девелоперов одновременно работают на подготовленной инфраструктуре. Это ускоряет сдачу квартир и снижает издержки на подключение к сетям.

"Рост ипотеки на 47-55% за пять месяцев — это мощный сигнал: покупательная способность возвращается, но она требует предложения. Застройщики получают окно возможностей для запуска новых этапов, однако инфраструктурный лаг на стратегических площадках может перечеркнуть этот позитивный тренд. Кластеризация, о которой говорит премьер, — единственный способ синхронизировать темпы строительства домов и темпы прокладки сетей. Без этого "Зауфимье" рискует остаться проектом на бумаге еще на десятилетие", — отметил эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.
Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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