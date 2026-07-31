Мэрия Уфы сообщила об ограничении полосы для грузовиков на Затонском мосту

Движение по Затонскому мосту в Уфе ограничат 1 и 2 августа. Ограничения затронут выделенную полосу для грузового транспорта, сообщили в мэрии города.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вид снизу на бетонный мост

Дорожники перекроют полосу с 9:00 до 17:00. В этот период рабочие проведут ямочный ремонт и комплексную очистку дорожного полотна.

Параллельно в Башкирии вводят временные ограничения на ряде трасс из-за проведения велогонок Спартакиады народов России.