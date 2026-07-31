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Владимир вдвое увеличит число гостиниц для привлечения туристов

Россия » Центр » Владимир

Владимир планирует вдвое увеличить число гостиниц, чтобы привлечь больше туристов и продлить их пребывание в городе. Сейчас столица Владимирской области располагает 67 отелями на 2 тысячи номеров, чего не хватает для достижения цели по турпотоку — роста с 350 тысяч до 700 тысяч человек в год.

Золотые ворота. Город Владимир
Фото: commons.wikimedia by Maximilian 1980, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золотые ворота. Город Владимир

Особняки под бизнес

Власти делают ставку на передачу заброшенных исторических зданий частным компаниям. Шесть объектов в центре города уже переданы инвесторам в собственность или в долгосрочную аренду на 50 лет. В таких особняках планируют открывать гостиницы, рестораны и офисы.

Показатель Текущее состояние / Цель
Количество гостиниц 67 объектов (план — увеличить в 2 раза)
Номерной фонд Более 2 тысяч номеров
Годовой турпоток 350 тыс. человек (цель — 700 тыс.)

Сложности реставрации

Основным препятствием для быстрого обновления центра становятся жесткие требования к объектам культурного наследия. Поскольку город находится в охранной зоне ЮНЕСКО, любые изменения фасадов или высоты зданий требуют длительных согласований.

"У нас всё накрыто охранными обязательствами зоны ЮНЕСКО: лопату не вкопай, цвет не поменяй, окно оставь такое… Когда это профессиональный инвестор, который умеет работать в плане реставрации и приспособления таких домов — это большая удача", — пояснил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Глава региона готов оказывать поддержку предпринимателям в прохождении процедур согласования с Министерством культуры РФ и органами охраны культурного наследия.

Цели развития города

По мнению властей, обновление "гнилых зубов города" — так Александр Авдеев назвал обветшавшие особняки с выбитыми окнами — создаст необходимую инфраструктуру для туристов. Вместо коротких визитов на спортивные матчи или мероприятия люди смогут оставаться во Владимире на несколько дней.

"Будут люди оставаться, будут строиться новые гостиницы, будут выкупаться особняки под рестораны, под гостевые дома. Вот задача на ближайшее время — сделаем в два раза больше гостиниц. Но это не делается ни за год, ни за два — это 5-10 лет", — отметил губернатор.

Для реализации плана город будет комбинировать строительство новых современных отелей с восстановлением исторической среды в центре.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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