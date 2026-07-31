На Камчатке нашли подпольный магазин с опасными консервантами в икре

На Камчатке выявлен подпольный магазин, в икре из которого найден опасный консервант. Продукция реализовывалась без лицензий и обязательного контроля качества. По факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте пищевых продуктов, опасных для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Afonin from Saratov, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Икра лососевая

Проверку проводили сотрудники контролирующих органов. Установлено, что икра поступала в продажу минуя официальные каналы и не проходила лабораторные испытания. Обнаруженный консервант может наносить вред здоровью потребителей.

Виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ. Следование продолжается.