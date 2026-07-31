Правительство Удмуртии сложило полномочия после ухода Александра Бречалова

Правительство Удмуртии сложило полномочия вслед за главой республики Александром Бречаловым, подавшем заявление о досрочном уходе с поста. Кабинет министров сохраняет текущий состав и продолжает выполнять функции до образования нового правительства после выборов главы региона, которые пройдут в сентябре 2027 года.

Фото: Openverse by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Правительство Удмуртии

Процедура регламентирована федеральным законом и Конституцией Удмуртии: отставка главы региона автоматически влечёт за собой отставку правительства. Исполнительная вертикаль не теряет работоспособности — действующий кабинет обеспечивает непрерывность исполнения бюджета, социальных выплат и реализации инвестиционных проектов. Все обязательства перед жителями республики выполняются по утверждённым графикам.

В ближайшее время Президент России определит с врио главы Удмуртии. Новый руководитель региона будет избран на Единый день голосования 2027 года, после чего сформирует собственную команду. До этого момента текущая команда вице-премьеров и министров работает в штатном режиме, сохраняя управление промышленным комплексом, агропромсектором и социальной сферой республики.