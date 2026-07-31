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В тамбовских детских садах нашли продукты со стафилококком

Россия » Центр » Тамбов

В Тамбовской области итоги полугодового мониторинга питания в социальных учреждениях выявили систематические нарушения. С 9 января по 22 июля сотрудники Россельхознадзора отобрали 93 пробы в 52 детских садах, школах и иных соцучреждениях. В девяти случаях продукция не соответствовала обязательным требованиям безопасности: в восьми образцах выявлены отклонения по микробиологическим показателям, один оказался фальсификатом.

Урок для мальчика в инвалидной коляске
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Урок для мальчика в инвалидной коляске

По всем фактам ведомство направило поставщикам предостережения о недопустимости нарушений Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Однако меры превентивного характера не остановили одного из предпринимателей. Уже после проверки выяснилось: отдельные поставщики продолжают завозить в детские сады продукцию с теми же нарушениями.

Повторный случай с тем же поставщиком

15 июля инспекторы вновь пришли в тамбовские детские сады "Елочка" и "Дюймовочка". На этот раз под контроль попали творог и кисломолочный напиток "Снежок". Лаборатория Россельхознадзора обнаружила в них бактерии Staphylococcus aureus - золотистый стафилококк. Его наличие в молочной продукции для детей — грубое нарушение санитарных норм.

Производителем небезопасной продукции указано предприятие, зарегистрированное в Рязанской области. Поставщиком в социальные учреждения Тамбовской области выступал индивидуальный предприниматель Мордасов В. А.

Это не первое предупреждение для данного ИП. Уже в мае текущего года управление Россельхознадзора выносило ему предостережение по аналогичным нарушениям в продукции того же производителя. Тогда речь шла о тех же позициях — твороге и кисломолочных напитках. Предупреждение не повлияло на ситуацию.

Показатель Значение
Период мониторинга 9 января — 22 июля
Охвачено учреждений 52 (детские сады, школы, соцучреждения)
Отобрано проб 93
Нарушения безопасности 8 образцов
Фальсификаты 1 образец
Повторный нарушитель ИП Мордасов В. А. (предупреждения в мае и июле)

"Повторные нарушения одним и тем же поставщиком говорят о том, что существующие меры превентивного характера — предостережения — не работают как сдерживающий фактор. Когда речь идёт о питании детей в государственных учреждениях, система ответа должна быть жёстче: от приостановки поставок до расторжения контрактов и привлечения к ответственности не только поставщика, но и контролирующих закупки лиц. Родители имеют право знать, по каким основаниям предприятие с уже выявленными нарушениями продолжало получать заказы на социальное питание", — эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова.

Что дальше

По факту июльского выявления стафилококка Россельхознадзор принимает меры к изъятию опасной продукции из оборота. Вопрос о реакции заказчиков — управлений образования и социальной защиты муниципалитетов — остаётся открытым. От того, будут ли расторгнуты контракты с нарушителем и как пересмотрен порядок допуска поставщиков к социальным заказам, зависит, не повторится ли ситуация в الجديد учебном году.

Ответы на популярные вопросы

Какие именно продукции признали небезопасной?

В ходе мониторинга выявлены нарушения в 9 образцах из 93. В восьми случаях — несоответствие микробиологическим показателям безопасности, в одном — фальсификация. В июле в твороге и напитке "Снежок" найден золотистый стафилококк.

Почему нарушителя не исключили после первого предупреждения в мае?

Предостережение — мера превентивного характера. Оно не влечёт автоматического исключения из реестра поставщиков или расторжения контракта. Решение о прекращении сотрудничества принимает заказчик (муниципальное учреждение или управление образования) на основании заключений контрольных органов.

Что могут сделать родители?

Родители имеют право запрашивать у управления детским садом или школы информацию о поставщиках питания, результатах проверок и мерах, принятых по факту выявления нарушений. Жалобы на качество питания рассматриваются Роспотребнадзором и прокуратурой.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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