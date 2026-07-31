Рособрнадзор введет устный блок на экзаменах по истории и литературе

Рособрнадзор готовит устный блок для государственных экзаменов по гуманитарным дисциплинам. Первым предметом с таким форматом может стать история.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс с учениками

Глава ведомства Анзор Музаев пояснил, что доработать модели и внедрить их в систему ЕГЭ планируют к 2030 году. Также в список приоритетных предметов для введения устной части попала литература.

Изменения для девятиклассников

Отдельный формат устного экзамена по истории разрабатывают для учеников 9 классов. Нововведение должно заработать в 2027–2028 учебном году. Проверку знаний назначат на период с января по апрель.

Сдача этого экзамена станет условием допуска к ГИА, как и итоговое собеседование по русскому языку. Содержание заданий привяжут к школьным учебникам. Педагоги будут оценивать не заученные даты, а способность ученика рассуждать о событиях прошлого, понимать суть исторических процессов и делать выводы.

Результаты ЕГЭ в Пензенской области

На фоне обсуждения новых форматов проверки знаний стали известны итоги ЕГЭ-2026 в Пензенской области. Число стобалльников в регионе выросло — максимальный результат показали 72 выпускника.

Предмет Количество стобалльников Физика 17 Литература 16 Химия 14 Русский язык 11 История 3 Биология 3 Профильная математика / Обществознание / Информатика / Английский язык по 2