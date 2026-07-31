Рособрнадзор введет устный блок на экзаменах по истории и литературе

Рособрнадзор готовит устный блок для государственных экзаменов по гуманитарным дисциплинам. Первым предметом с таким форматом может стать история.
Глава ведомства Анзор Музаев пояснил, что доработать модели и внедрить их в систему ЕГЭ планируют к 2030 году. Также в список приоритетных предметов для введения устной части попала литература.
Отдельный формат устного экзамена по истории разрабатывают для учеников 9 классов. Нововведение должно заработать в 2027–2028 учебном году. Проверку знаний назначат на период с января по апрель.
Сдача этого экзамена станет условием допуска к ГИА, как и итоговое собеседование по русскому языку. Содержание заданий привяжут к школьным учебникам. Педагоги будут оценивать не заученные даты, а способность ученика рассуждать о событиях прошлого, понимать суть исторических процессов и делать выводы.
На фоне обсуждения новых форматов проверки знаний стали известны итоги ЕГЭ-2026 в Пензенской области. Число стобалльников в регионе выросло — максимальный результат показали 72 выпускника.
|Предмет
|Количество стобалльников
|Физика
|17
|Литература
|16
|Химия
|14
|Русский язык
|11
|История
|3
|Биология
|3
|Профильная математика / Обществознание / Информатика / Английский язык
|по 2
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.