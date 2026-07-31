В Старом Осколе появится ЖК Парковый с инвестициями в 750 млн рублей

В Старом Осколе Белгородской области застройщик "Домстройсервис" начнет возведение 17-этажного жилого комплекса "Парковый". В проект входит 174 квартиры, объем инвестиций оценен в 750 млн рублей. Об этом сообщает "Ъ-Черноземье".

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Общая жилая площадь дома составит 7,3 тыс. кв. м. В строящемся доме запланированы 86 однокомнатных квартир площадью от 29 до 43 кв. м, 44 двухкомнатных — от 56 до 57,6 кв. м и 44 трёхкомнатных — от 64,7 до 64,9 кв. м. Также в проекте предусмотрено девять кладовых общей площадью 62,2 кв. м.

На придомовой территории обустроят детскую и спортивную площадки, а также контейнерную зону. Парковка на 104 машино-места разместят за пределами жилого комплекса. Земельный участок площадью 11,8 тыс. кв. м находится в субаренде у застройщика, собственником выступает департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа. Строительство планируется завершить в установленные сроки.