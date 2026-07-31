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Власти Краснодарского края борются с необоснованным ростом цен на жилье

Россия » Юг » Краснодар

Туристы в августе массово переходят с гостиниц на частный сектор и апарт-отели. По данным сервиса онлайн-бронирования, квартиры стали привлекательнее из-за более медленного роста цен: за год стоимость аренды жилья выросла на 6%, тогда как номера в отелях подорожали на 10%.

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Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Онлайн оплата: рука держит кредитную карту перед ноутбуком и чашкой кофе

Лидеры по спросу на жилье

Санкт-Петербург занял первое место по количеству бронирований апартаментов на вторую половину лета — здесь сосредоточено 10% всех заявок. Второе место досталось Сочи (9%), который обошел Москву.

Тройку лидеров замыкает Ялта с показателем 5%. В первую десятку также попали Казань, Калининград, Краснодар, Геленджик, Анапа и Кисловодск.

Цены и сроки отдыха на Юге

В курортных городах разница в стоимости проживания и длительности поездок оказалась существенной. Самые доступные цены зафиксировали в Анапе, где гости планируют оставаться дольше всего — в среднем 10 суток.

Город Средняя цена за сутки (руб.) Срок пребывания (ночей)
Анапа 4 743 10
Сочи 6 656 9
Геленджик 8 060 9

Как сдерживают цены в Краснодарском крае

Власти региона пытаются ограничить необоснованный рост стоимости жилья в пиковые даты. В крае следят за ценами и стимулируют строительство новых апартаментов эконом- и комфорт-класса, чтобы расширить предложение.

Чтобы снизить нагрузку на август, министерства развивают событийный туризм. Фестивали и гастрономические недели должны привлечь людей в другие месяцы, распределив поток туристов более равномерно по сезону.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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