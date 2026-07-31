Власти Краснодарского края борются с необоснованным ростом цен на жилье

Туристы в августе массово переходят с гостиниц на частный сектор и апарт-отели. По данным сервиса онлайн-бронирования, квартиры стали привлекательнее из-за более медленного роста цен: за год стоимость аренды жилья выросла на 6%, тогда как номера в отелях подорожали на 10%.
Санкт-Петербург занял первое место по количеству бронирований апартаментов на вторую половину лета — здесь сосредоточено 10% всех заявок. Второе место досталось Сочи (9%), который обошел Москву.
Тройку лидеров замыкает Ялта с показателем 5%. В первую десятку также попали Казань, Калининград, Краснодар, Геленджик, Анапа и Кисловодск.
В курортных городах разница в стоимости проживания и длительности поездок оказалась существенной. Самые доступные цены зафиксировали в Анапе, где гости планируют оставаться дольше всего — в среднем 10 суток.
|Город
|Средняя цена за сутки (руб.)
|Срок пребывания (ночей)
|Анапа
|4 743
|10
|Сочи
|6 656
|9
|Геленджик
|8 060
|9
Власти региона пытаются ограничить необоснованный рост стоимости жилья в пиковые даты. В крае следят за ценами и стимулируют строительство новых апартаментов эконом- и комфорт-класса, чтобы расширить предложение.
Чтобы снизить нагрузку на август, министерства развивают событийный туризм. Фестивали и гастрономические недели должны привлечь людей в другие месяцы, распределив поток туристов более равномерно по сезону.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.