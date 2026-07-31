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Движение по улице Рязанской в Туле ограничат из-за Орловского путепровода

Россия » Центр » Тула

В Туле ночью с 1 на 2 августа перекроют движение транспорта по улице Рязанской в районе Орловского путепровода.

Путепровод
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Путепровод

Ограничения начнутся в 22:00 и продлятся до 06:00 следующего дня. В этот период водителям придется изменить привычные маршруты.

Вид транспорта Схема движения
Легковые авто и автобусы в объезд основной зоны перекрытия
Грузовой транспорт по второстепенным улицам
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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