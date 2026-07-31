Движение по улице Рязанской в Туле ограничат из-за Орловского путепровода

В Туле ночью с 1 на 2 августа перекроют движение транспорта по улице Рязанской в районе Орловского путепровода.
Ограничения начнутся в 22:00 и продлятся до 06:00 следующего дня. В этот период водителям придется изменить привычные маршруты.
|Вид транспорта
|Схема движения
|Легковые авто и автобусы
|в объезд основной зоны перекрытия
|Грузовой транспорт
|по второстепенным улицам
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.