Жители Югры накопили дополнительные 5,9 млрд рублей просроченных долгов

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) за год накопили перед банками дополнительные 5,9 млрд рублей просроченных долгов. Общий объем необслуживаемых кредитов вырос на 23%, сообщает РИЦ "Югра" со ссылкой на данные Уральского главного управления Банка России.
В Центробанке предупреждают: высокая закредитованность населения ставит под удар экономическую стабильность региона. Регулятор связывает рост долгов с низкой финансовой грамотностью людей — многие не умеют правильно пользоваться кредитными продуктами и планировать расходы.
|Показатель
|Значение
|Прирост просрочки за год
|+23%
|Сумма новых долгов
|5,9 млрд рублей
Чтобы сократить число должников, Банк России обновил бесплатный онлайн-курс "Практичные финансы: от знаний к действиям". Программа состоит из девяти модулей по 10-25 минут. Обучение занимает около двух часов и охватывает вопросы планирования бюджета, защиты от мошенников и управления долгами.
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