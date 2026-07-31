Жители Югры накопили дополнительные 5,9 млрд рублей просроченных долгов

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) за год накопили перед банками дополнительные 5,9 млрд рублей просроченных долгов. Общий объем необслуживаемых кредитов вырос на 23%, сообщает РИЦ "Югра" со ссылкой на данные Уральского главного управления Банка России.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

В Центробанке предупреждают: высокая закредитованность населения ставит под удар экономическую стабильность региона. Регулятор связывает рост долгов с низкой финансовой грамотностью людей — многие не умеют правильно пользоваться кредитными продуктами и планировать расходы.

Показатель Значение Прирост просрочки за год +23% Сумма новых долгов 5,9 млрд рублей

Чтобы сократить число должников, Банк России обновил бесплатный онлайн-курс "Практичные финансы: от знаний к действиям". Программа состоит из девяти модулей по 10-25 минут. Обучение занимает около двух часов и охватывает вопросы планирования бюджета, защиты от мошенников и управления долгами.

Курс доступен бесплатно. После изучения трех обязательных блоков пользователь получает именной сертификат.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов