В Омской области планируют внедрить электрокаршеринг и расширить сеть зарядок

В Омской области планируют развивать сеть зарядных станций и внедрять электрокаршеринг. Об этом договорились губернатор Виталий Хоценко и заместитель генерального директора АО "КАМА" Анатолий Кияшко.

Фото: Telegram-канал AutoNews is licensed under public domain Атом

Стороны обсудили запуск в регионе российского электромобиля "Атом". Машину протестировали в условиях российской зимы, серийный выпуск стартует в июле 2026 года. По мнению участников встречи, электрокары могут оказаться экономически выгоднее традиционного транспорта с двигателями внутреннего сгорания или газобаллонным оборудованием.

Показатель Значение в Омской области Количество зарегистрированных электромобилей более 600 ед. Общее число зарядных станций более 60 ед. Новые станции (установлены в мае) 5 ед.

В мае новые зарядные пункты появились на улицах 22 Апреля, Волочаевской, Арктической, Гусарова и Челюскинцев. Чтобы ускорить расширение сети и внедрение нового транспорта, в регионе создадут межведомственную рабочую группу.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова