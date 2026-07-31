В Омской области планируют внедрить электрокаршеринг и расширить сеть зарядок

В Омской области планируют развивать сеть зарядных станций и внедрять электрокаршеринг. Об этом договорились губернатор Виталий Хоценко и заместитель генерального директора АО "КАМА" Анатолий Кияшко.
Стороны обсудили запуск в регионе российского электромобиля "Атом". Машину протестировали в условиях российской зимы, серийный выпуск стартует в июле 2026 года. По мнению участников встречи, электрокары могут оказаться экономически выгоднее традиционного транспорта с двигателями внутреннего сгорания или газобаллонным оборудованием.
|Показатель
|Значение в Омской области
|Количество зарегистрированных электромобилей
|более 600 ед.
|Общее число зарядных станций
|более 60 ед.
|Новые станции (установлены в мае)
|5 ед.
В мае новые зарядные пункты появились на улицах 22 Апреля, Волочаевской, Арктической, Гусарова и Челюскинцев. Чтобы ускорить расширение сети и внедрение нового транспорта, в регионе создадут межведомственную рабочую группу.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.