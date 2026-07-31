Покупатели в Свердловской области стали чаще проверять историю китайских авто

Жители Свердловской области стали чаще проверять историю китайских автомобилей перед покупкой на вторичном рынке. В первом полугодии 2026 года доля машин из КНР в общих запросах сервиса "Автотека" достигла 56,9%, что на 11,2 процентных пункта выше показателей прошлого года.
Общий интерес к проверке истории китайского автопрома в регионе за год вырос на 25%. Наиболее осторожными оказались покупатели марок Great Wall и Jetour — здесь доля проверенных VIN-номеров превысила 67%.
|Марка / Модель
|Доля проверенных авто (%)
|Great Wall Hover H5
|81,3%
|HAVAL H9
|79,4%
|Tank 500
|78,8%
|Great Wall (бренд)
|71,2%
|Jetour (бренд)
|67,4%
Резкий скачок внимания зафиксирован по марке Zeekr — количество запросов увеличилось более чем вдвое (до 37%). Также существенный прирост проверок показали Jetour (+99%) и Kaiyi (+89%). Среди конкретных моделей высокая динамика роста интереса отмечена у Geely Monjaro, Geely Atlas и линейки Chery Tiggo Pro Max.
"Спрос на китайские автомобили с пробегом в России вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, тогда как весь вторичный рынок прибавил всего 10%. Для многих эти машины остаются новыми и малознакомыми, поэтому перед сделкой важно получить максимум информации об их истории", — пояснил менеджер продукта "Автотека" Максим Мозговой.
Рост спроса на отчеты свидетельствует о том, что покупатели перестают доверять внешнему виду автомобиля и переходят к инженерному и юридическому аудиту. В условиях активного замещения ушедших западных и японских брендов китайская техника стала основным предложением на рынке, но отсутствие многолетней статистики по ее износу заставляет водителей искать подтвержденные данные о ДТП и техническом обслуживании.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.