Рубцовск претендует на статус пилотного проекта по внедрению новой архитектурной политики

Рубцовск может стать одной из площадок для тестирования новой российской архитектурной политики. Город претендует на статус пилотного проекта, где внедрят подходы к застройке, основанные на сохранении исторического облика территорий.

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Власти города изучают стандарты городского планирования, которые учитывают местное архитектурное наследие. Основной акцент сделают на комплексной реконструкции старых районов: здания будут приводить в порядок, не меняя их первоначального вида и значимости для города.

Направление Суть изменений Новое строительство Объекты должны соответствовать стандартам сочетания современных технологий и традиционных форм. Старые районы Реконструкция с обязательным сохранением исторического облика. Планирование Внедрение региональных особенностей в общие архитектурные нормы.

Новые правила строительства запрещают возводить объекты, которые диссонируют с окружающей средой. Цель таких ограничений — избежать появления типовых построек, не учитывающих специфику региона.

Муниципалитет планирует привлечь к процессу горожан. Архитектурные решения и их влияние на жизнь города вынесут на общественные слушания.

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