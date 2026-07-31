Южный циклон принесет в Пермский край сильные дожди и риск паводков

В Пермском крае объявили штормовое предупреждение из-за прохождения южного циклона. В выходные регион накроют сильные дожди, которые могут привести к подъему уровня воды в реках.
Наиболее опасная ситуация сложится на юго-востоке Прикамья и юго-западе Свердловской области. Максимум осадков зафиксируют в полосе от Суксуна до Лысьвы, включая Кын, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
|Зона риска
|Прогноз и последствия
|Пермь
|Сильный дождь в субботу днем и вечером (15-35 мм)
|Реки Чусовая и Сылва
|Ожидается новый дождевой паводок
|Район Суксун — Кын — Лысьва
|Наибольшее количество осадков
В столице региона в субботу за сутки может выпасть до 35 мм осадков. По данным пермского гидрометцентра, этот объем составляет до 40% месячной нормы.
"В Перми сильный дождь возможен днем и вечером в субботу. По оценке разных моделей, может выпасть от 15 до 35 мм", — предупреждает пермский гидрометцентр.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.