Южный циклон принесет в Пермский край сильные дожди и риск паводков

В Пермском крае объявили штормовое предупреждение из-за прохождения южного циклона. В выходные регион накроют сильные дожди, которые могут привести к подъему уровня воды в реках.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской дождь

Наиболее опасная ситуация сложится на юго-востоке Прикамья и юго-западе Свердловской области. Максимум осадков зафиксируют в полосе от Суксуна до Лысьвы, включая Кын, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Зона риска Прогноз и последствия Пермь Сильный дождь в субботу днем и вечером (15-35 мм) Реки Чусовая и Сылва Ожидается новый дождевой паводок Район Суксун — Кын — Лысьва Наибольшее количество осадков

В столице региона в субботу за сутки может выпасть до 35 мм осадков. По данным пермского гидрометцентра, этот объем составляет до 40% месячной нормы.

"В Перми сильный дождь возможен днем и вечером в субботу. По оценке разных моделей, может выпасть от 15 до 35 мм", — предупреждает пермский гидрометцентр.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев