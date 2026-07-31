В Заводском районе Саратова повторно обрушилась часть стены аварийного многоквартирного дома по адресу: улица Крымская, 3.
Разрушение кирпичной кладки произошло в пятом и шестом подъездах. В этих частях здания расположены нежилые помещения. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. По данным главы города, люди не пострадали.
Это не первый случай разрушения конструкций данного объекта. 18 октября прошлого года в этом же доме уже обрушилась часть стены. Тогда экстренные службы эвакуировали 18 человек.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.