Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на российский гелий в Азии вырос из-за проблем с поставками с Ближнего Востока
Карта слабого места бактерий создана: ученые приблизились к новым методам борьбы с инфекциями
В Сургуте отремонтировали почти половину дорожных объектов из плана на год
Опасность под водой: врачи объяснили, как жара и холодная вода могут лишить контроля над телом
Роспотребнадзор определил допустимый срок внепланового отключения горячей воды
Цены в Дагестане выросли из-за увеличения расходов на логистику
Одна банка листьев малины — и зима станет вкуснее: раскрываем секрет ферментированного чая
Правительство Башкирии направило более 23 млрд рублей на инфраструктуру новых территорий
Власти Ташкента обязали торговые центры площадью более 5 тыс. кв. м открывать книжные магазины

В Саратове повторно обрушилась стена аварийного многоквартирного дома

Россия » Поволжье » Саратов

В Заводском районе Саратова повторно обрушилась часть стены аварийного многоквартирного дома по адресу: улица Крымская, 3.

Аварийное жилье
Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Аварийное жилье

Разрушение кирпичной кладки произошло в пятом и шестом подъездах. В этих частях здания расположены нежилые помещения. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. По данным главы города, люди не пострадали.

Это не первый случай разрушения конструкций данного объекта. 18 октября прошлого года в этом же доме уже обрушилась часть стены. Тогда экстренные службы эвакуировали 18 человек.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новости Украины
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Роспотребнадзор определил допустимый срок внепланового отключения горячей воды
Цены в Дагестане выросли из-за увеличения расходов на логистику
Одна банка листьев малины — и зима станет вкуснее: раскрываем секрет ферментированного чая
Правительство Башкирии направило более 23 млрд рублей на инфраструктуру новых территорий
Власти Ташкента обязали торговые центры площадью более 5 тыс. кв. м открывать книжные магазины
Мэрия Уфы сообщила об ограничении полосы для грузовиков на Затонском мосту
На Камчатке нашли подпольный магазин с опасными консервантами в икре
Владимир вдвое увеличит число гостиниц для привлечения туристов
Правительство Удмуртии сложило полномочия после ухода Александра Бречалова
В тамбовских детских садах нашли продукты со стафилококком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.