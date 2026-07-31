В Саратове повторно обрушилась стена аварийного многоквартирного дома

В Заводском районе Саратова повторно обрушилась часть стены аварийного многоквартирного дома по адресу: улица Крымская, 3.

Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Аварийное жилье

Разрушение кирпичной кладки произошло в пятом и шестом подъездах. В этих частях здания расположены нежилые помещения. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. По данным главы города, люди не пострадали.

Это не первый случай разрушения конструкций данного объекта. 18 октября прошлого года в этом же доме уже обрушилась часть стены. Тогда экстренные службы эвакуировали 18 человек.