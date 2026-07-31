В Яковлевском округе завершились работы по зачистке дна и берегов пруда

В селе Мощёное Яковлевского округа завершили очистку местного пруда. Работы в рамках региональной программы "Наши реки" шли с 19 июня по 25 июля.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дети купаются в пруду

За месяц специалисты убрали из воды и прибрежной зоны более 3 тысяч кубических метров жёсткой растительности и 139 крупногабаритных предметов. Водоём давно служит любимым местом отдыха для жителей, а последние два года селяне самостоятельно заботились о территории.

Главный инженер Белгородского водного хозяйства Евгений Черняев отметил, что до начала работ прошли встречи с жителями, чтобы объяснить объёмы и этапы очистки. По его словам, местные принимали активное участие во всех процессах.

Теперь пруд полностью готов к эксплуатации. Глубокое зачищение дна и берегов вернёт водоёму естественный водообмен и сделает отдых на берегу комфортным и безопасным.