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В Яковлевском округе завершились работы по зачистке дна и берегов пруда

Россия » Центр » Белгород

В селе Мощёное Яковлевского округа завершили очистку местного пруда. Работы в рамках региональной программы "Наши реки" шли с 19 июня по 25 июля.

Дети купаются в пруду
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дети купаются в пруду

За месяц специалисты убрали из воды и прибрежной зоны более 3 тысяч кубических метров жёсткой растительности и 139 крупногабаритных предметов. Водоём давно служит любимым местом отдыха для жителей, а последние два года селяне самостоятельно заботились о территории.

Главный инженер Белгородского водного хозяйства Евгений Черняев отметил, что до начала работ прошли встречи с жителями, чтобы объяснить объёмы и этапы очистки. По его словам, местные принимали активное участие во всех процессах.

Теперь пруд полностью готов к эксплуатации. Глубокое зачищение дна и берегов вернёт водоёму естественный водообмен и сделает отдых на берегу комфортным и безопасным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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