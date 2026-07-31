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Депутаты Томска поддержали передачу трёх исторических зданий в частную собственность

Россия » Сибирь » Томск

Депутаты Думы Томска большинством голосов одобрили приватизацию семи муниципальных объектов. В перечень вошли три исторических здания, восстанавливавшихся по программе "Дом за рубль": по адресам Красноармейская, 77; Белинского, 34 и Гоголя, 24. За решение проголосовали 27 депутатов, один — против, двое воздержались. Попытка исключить из списка дом на Красноармейской, 77, не нашла поддержки: за исключение выступили лишь шесть человек.

Томск
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Полоз, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томск

Программа "Дом за рубль" действует в Томске с 2017 года. Инвесторы получают аварийные памятники архитектуры в долгосрочную аренду (49 лет) за символическую плату с обязательством провести реставрацию. В текущих условиях собственность на объект переходит к арендатору только после выкупа по рыночной стоимости. Планировалось, что механизм приватизации для исторических зданий заработает не ранее 2026 года, но бизнес просил ускорить процесс.

Какие объекты передают

Главный спор разгорелся вокруг здания на Красноармейской, 77. Арендатор — ООО "Локо Траст" (в документах фигурирует также как "Локо Транс"). Компания является добросовестным плательщиком, задолженности нет. Рыночная стоимость объекта оценена в 2,46 млн рублей. Проект реставрации был представлен в срок, однако комитет по охране объектов культурного наследия выдал замечания. Уточненная документация сейчас на согласовании.

Два других объекта — Белинского, 34 и Гоголя, 24 — также находятся на стадии восстановления. Все три дома защищены приказом Минкульта РФ. Переход в частную собственность не снимает с инвестора обязательств по сохранению памятника.

Два аргумента

Позиция критиков озвучили депутаты Андрей Петров и Юрий Ворошилин. По их мнению, странно приватизировать дом, где работы фактически не идут. Есть риск, что новый собственник не осилит сложность и затраты на реставрацию, а город потеряет рычаги контроля. Ворошилин предложил дать арендатору время подумать, но большинство депутатов не поддержало инициативу.

Сторонники решения — Сергей Панов и Наталья Красницкая — напомнили: про приватизацию просили сами бизнесмены на встречах с депутатами. Главный аргумент — доступ к банковскому финансированию. В собственности объект можно заложить под кредит на реставрационные работы, в аренде — нет. По словам Панова, администрация долго не знала, "как подступиться" к этому вопросу, а теперь задание выполняется.

Председатель Думы Сергей Сеченов резюмировал: администрация должна подходить к вопросу избирательно, а не огульно. "Мы должны понимать, что, отдавая его в частные руки, получим новое красивое здание, а не просто законсервированные руины", — подчеркнул он.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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