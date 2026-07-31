В Воронеже замораживают строительство новых школ и детских садов

В Воронеже на ближайшие годы замораживают строительство новых школ и детских садов. Об этом сообщили в городской администрации.

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Причиной такого решения стал комплекс факторов: падение рождаемости и сокращение федеральных дотаций. Число детей, которым нужны места в образовательных учреждениях, уменьшилось, а бюджетные средства теперь уходят на содержание уже работающих зданий.

Фактор влияния Последствие для города Демография Снижение потребности в новых местах для обучения и присмотра Финансирование Дефицит средств на возведение новых объектов из-за сокращения федеральных вливаний Приоритеты бюджета Перенос средств на содержание текущих школ и другие социальные программы

Теперь городские власти сосредоточатся на модернизации инфраструктуры существующих зданий. На совещании с общественными организациями представители администрации пояснили, что денег на новые стройки сейчас нет, поэтому акцент сместят на качество имеющихся учреждений.

"Строительство новых объектов образования требует значительных финансовых вложений, которых в настоящее время нет в наличии", — отметили в администрации города.

Запрет на строительство не носит бессрочный характер. Если рождаемость вырастет или из федерального центра выделят дополнительные деньги, город вернется к возведению новых школ и садов.

Что это значит для горожан

Для родителей и учителей решение означает, что расширение сети образовательных учреждений прекращается. Основное внимание переходит с количества на качество: вместо новых очередей в новые сады город будет ремонтировать старые классы и обновлять оборудование в уже действующих центрах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов