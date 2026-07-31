Трасса Колыма в Якутии открыта для всех видов транспорта с 31 июля

В Якутии полностью восстановили движение всех видов транспорта на федеральной трассе Р-504 "Колыма". Дорогу открыли в пятницу, 31 июля, в 15:30 по местному времени.
Ограничения действовали на участке с 478-го по 543-й километр. Специалисты ФКУ Упрдор "Вилюй" отремонтировали поврежденные отрезки полотна, что позволило вернуть полноценную навигацию по магистрали в границах республики.
Для жителей региона и водителей, планирующих переезды, эта новость означает возвращение привычной логистики. "Колыма" остается главной транспортной артерией, связывающей внутренние районы Якутии с внешним миром, где любой затор на ключевом участке мгновенно сказывается на стоимости доставки грузов и доступности товаров.
|Параметр
|Данные
|Участок восстановления
|км 478 — км 543
|Дата открытия
|31 июля 2026 года
|Время открытия
|15:30 (местное время)
Узнать текущее состояние трасс Р-504 "Колыма", А-331 "Вилюй" и А-360 "Лена" можно через диспетчерскую службу ФКУ Упрдор "Вилюй" по телефону: 8 (924) 593-80-28.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.