Трасса Колыма в Якутии открыта для всех видов транспорта с 31 июля

В Якутии полностью восстановили движение всех видов транспорта на федеральной трассе Р-504 "Колыма". Дорогу открыли в пятницу, 31 июля, в 15:30 по местному времени.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорога через поле

Ограничения действовали на участке с 478-го по 543-й километр. Специалисты ФКУ Упрдор "Вилюй" отремонтировали поврежденные отрезки полотна, что позволило вернуть полноценную навигацию по магистрали в границах республики.

Для жителей региона и водителей, планирующих переезды, эта новость означает возвращение привычной логистики. "Колыма" остается главной транспортной артерией, связывающей внутренние районы Якутии с внешним миром, где любой затор на ключевом участке мгновенно сказывается на стоимости доставки грузов и доступности товаров.

Параметр Данные Участок восстановления км 478 — км 543 Дата открытия 31 июля 2026 года Время открытия 15:30 (местное время)

Узнать текущее состояние трасс Р-504 "Колыма", А-331 "Вилюй" и А-360 "Лена" можно через диспетчерскую службу ФКУ Упрдор "Вилюй" по телефону: 8 (924) 593-80-28.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов