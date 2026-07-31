Минцифры и операторы связи обеспечили бесплатный доступ к функциям мессенджера MAX

С 1 августа трафик в национальном мессенджере MAX перестанет считаться для абонентов МТС, МегаФона, "Билайна" и Т2. Звонки, сообщения, передача файлов и работа цифровых сервисов платформы не будут расходовать входящие в тариф гигабайты. Соответствующее соглашение подписали генеральные директора всех четырёх операторов и MAX, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Инфраструктура 5G

Обнуление тарификации действует на всех актуальных тарифных планах с включённым пакетом мобильного интернета. Доступ к функциям мессенджера сохранится даже при нулевом балансе — главное, чтобы тариф был действующим.

Т2 стал первым оператором, обнулившим трафик в MAX на популярных тарифах еще в прошлом году. Теперь iniciativa расширена на всю линейку. В МТС и "Билайне" называют решение шагом к большей доступности цифровых сервисов, в МегаФоне — частью формирования единой информационной среды. Генеральный директор MAX Фарит Хуснояров подчёркнул: поддержка Минцифры и операторов "большой четвёрки" снимает у десятков миллионов пользователей заботу о лимитах.