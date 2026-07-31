В саратовском селе ввели режим повышенной готовности из-за обмеления озера

В селе Большой Кушум Балаковского района Саратовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы прекращения подачи воды. Единственный источник водоснабжения поселка — озеро Лебяжье — обмелело из-за маловодья.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Озеро на рассвете

Проблема носит цикличный характер: пруд мелеет ежегодно, поэтому для поддержания уровня воды в него приходится закачивать ресурс из реки Иргиз.

Неделю назад губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потребовал от глав районов взять вопрос водоснабжения под личный контроль. Региональный бюджет финансирует решение критических проблем с водой в районах.

"Один из примеров — выделение средств на закачку водохранилищ и прудов в Левобережье. В этот раз направили около 60 млн рублей. Это позволит наполнить 66 водоемов в 7 районах области", — пояснил Роман Бусаргин.

На текущий момент в водоемы уже перекачали более 6,5 млн кубометров воды.

Параметр Данные Общий объем финансирования ~ 60 млн рублей Количество наполняемых водоемов 66 объектов Объем уже закачанной воды > 6,5 млн кубометров Районы-получатели Балаковский, Александрово-Гайский, Ершовский, Краснопартизанский, Новоузенский, Питерский, Энгельсский