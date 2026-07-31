В саратовском селе ввели режим повышенной готовности из-за обмеления озера

В селе Большой Кушум Балаковского района Саратовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы прекращения подачи воды. Единственный источник водоснабжения поселка — озеро Лебяжье — обмелело из-за маловодья.
Проблема носит цикличный характер: пруд мелеет ежегодно, поэтому для поддержания уровня воды в него приходится закачивать ресурс из реки Иргиз.
Неделю назад губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потребовал от глав районов взять вопрос водоснабжения под личный контроль. Региональный бюджет финансирует решение критических проблем с водой в районах.
"Один из примеров — выделение средств на закачку водохранилищ и прудов в Левобережье. В этот раз направили около 60 млн рублей. Это позволит наполнить 66 водоемов в 7 районах области", — пояснил Роман Бусаргин.
На текущий момент в водоемы уже перекачали более 6,5 млн кубометров воды.
|Параметр
|Данные
|Общий объем финансирования
|~ 60 млн рублей
|Количество наполняемых водоемов
|66 объектов
|Объем уже закачанной воды
|> 6,5 млн кубометров
|Районы-получатели
|Балаковский, Александрово-Гайский, Ершовский, Краснопартизанский, Новоузенский, Питерский, Энгельсский
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.