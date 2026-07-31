Статус гида-переводчика в Нижегородской области смогут получить знатоки жестового языка

В Нижегородской области планируют обновить закон о туристской деятельности. Основные изменения затронут статус гидов-переводчиков и систему идентификации экскурсоводов.
Законопроект, опубликованный на сайте Законодательного собрания региона, расширяет определение "гида-переводчика". Теперь этот статус смогут получить специалисты, владеющие не только иностранными языками, но и русским жестовым языком. Это решение должно сделать туристическую инфраструктуру области доступнее для людей с нарушениями слуха.
Также регион возьмет на себя контроль за внешним видом идентификаторов профильных специалистов. Органы власти Нижегородской области будут утверждать форму нагрудных карточек гидов и гидов-переводчиков, опираясь на общие федеральные требования.
|Параметр
|Данные
|Дата вступления изменений в силу
|1 марта 2027 года
|Количество аттестованных гидов в области
|Более 510 человек
Новые правила помогут туристам быстрее отличать сертифицированных специалистов от самозванцев, а отрасли — привлечь новых кадров с редкими компетенциями в сфере инклюзивного туризма.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.