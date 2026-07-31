Статус гида-переводчика в Нижегородской области смогут получить знатоки жестового языка

В Нижегородской области планируют обновить закон о туристской деятельности. Основные изменения затронут статус гидов-переводчиков и систему идентификации экскурсоводов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа посетителей в музее

Законопроект, опубликованный на сайте Законодательного собрания региона, расширяет определение "гида-переводчика". Теперь этот статус смогут получить специалисты, владеющие не только иностранными языками, но и русским жестовым языком. Это решение должно сделать туристическую инфраструктуру области доступнее для людей с нарушениями слуха.

Также регион возьмет на себя контроль за внешним видом идентификаторов профильных специалистов. Органы власти Нижегородской области будут утверждать форму нагрудных карточек гидов и гидов-переводчиков, опираясь на общие федеральные требования.

Параметр Данные Дата вступления изменений в силу 1 марта 2027 года Количество аттестованных гидов в области Более 510 человек

Новые правила помогут туристам быстрее отличать сертифицированных специалистов от самозванцев, а отрасли — привлечь новых кадров с редкими компетенциями в сфере инклюзивного туризма.

Экспертная проверка:

обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева