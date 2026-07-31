В Санкт-Петербурге планируют экономически мотивировать водителей такси сменить автопарк

Власти Санкт-Петербурга готовят систему стимулов для жителей, чтобы мотивировать их переходить на электромобили. О создании специальных механизмов поддержки сообщил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.
Конкретные меры сейчас прорабатывают. Они станут частью общей экологической стратегии города по снижению вредных выбросов и обновлению транспортного облика.
Параллельно город переводит муниципальный транспорт на альтернативное топливо. По словам главы региона, около 70% автобусов уже работают на газе. Остальная часть парка по-прежнему использует дизель и бензин.
В городской среде сейчас эксплуатируют около сотни электробусов. Беглов отметил их эффективность, которая задает вектор развития всей транспортной системы Петербурга.
|Вид транспорта
|Статус / Доля топлива
|Автобусы
|~70% — газ, остальное — дизель и бензин
|Электробусы
|Около 100 единиц в эксплуатации
После автобусов власти планируют перевести на газ и электричество службы такси. Принудительно менять парк не будут: город планирует предложить экономические преференции, чтобы водителям было выгодно сменить машину самостоятельно.
"Когда подтвердилась экономическая обоснованность, навстречу городу пошли как городской парк, так и частные перевозчики", — пояснил Александр Беглов, приводя в пример опыт с автобусами.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.