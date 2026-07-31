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В Санкт-Петербурге планируют экономически мотивировать водителей такси сменить автопарк

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Власти Санкт-Петербурга готовят систему стимулов для жителей, чтобы мотивировать их переходить на электромобили. О создании специальных механизмов поддержки сообщил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.

Мужчина ждет зарядки электромобиля на ночной станции с кофе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина ждет зарядки электромобиля на ночной станции с кофе

Конкретные меры сейчас прорабатывают. Они станут частью общей экологической стратегии города по снижению вредных выбросов и обновлению транспортного облика.

Общественный транспорт: газ и электричество

Параллельно город переводит муниципальный транспорт на альтернативное топливо. По словам главы региона, около 70% автобусов уже работают на газе. Остальная часть парка по-прежнему использует дизель и бензин.

В городской среде сейчас эксплуатируют около сотни электробусов. Беглов отметил их эффективность, которая задает вектор развития всей транспортной системы Петербурга.

Вид транспорта Статус / Доля топлива
Автобусы ~70% — газ, остальное — дизель и бензин
Электробусы Около 100 единиц в эксплуатации

Следующий шаг — такси

После автобусов власти планируют перевести на газ и электричество службы такси. Принудительно менять парк не будут: город планирует предложить экономические преференции, чтобы водителям было выгодно сменить машину самостоятельно.

"Когда подтвердилась экономическая обоснованность, навстречу городу пошли как городской парк, так и частные перевозчики", — пояснил Александр Беглов, приводя в пример опыт с автобусами.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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