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В Боготольском округе Красноярского края прекращают работу 22 автобусных маршрута

Россия » Сибирь » Красноярск

В Боготольском округе Красноярского края с 1 августа временно прекратили работу почти все муниципальные автобусные маршруты. Остановка затронула как городские рейсы, так и сообщения между городом и сельскими поселениями.

Дети у автобусной остановки
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Дети у автобусной остановки

Список приостановленных маршрутов включает в себя 22 направления. Под ударом оказались жители окраин Боготола, а также деревень Коробейниково, Александровка, Владимировка, Орга, Новопетровка, Булатово, Тузлуковка, Критово, Разгуляевка, Тюхтет, Лебедевка, Георгиевка, Волынка, Березовка, Юрьевка, Большая Косуль и поселка Каштан.

Тип маршрута Номера рейсов
Городские 1, 2, 3, 4
Пригородные и сельские 101, 102, 102А, 103, 105, 105А, 106, 107, 107А, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

"Администрация округа совместно с краевыми ведомствами уже ведет экстренную работу по урегулированию ситуации и поиску резервных решений для оперативного восстановления пассажирских перевозок", — сообщил первый заместитель главы Боготольского округа Василий Турайкин.

Точная причина массового сбоя в работе транспорта не называется. Однако в соседнем Ачинске перевозчик "Град" уже отказался от одного из маршрутов, сославшись на проблемы с топливом. Учитывая масштаб остановки рейсов в Боготоле, можно предположить аналогичные сложности с обеспечением транспорта или иные системные проблемы перевозчика.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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