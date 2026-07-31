Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Вологодской области отчитались о завершении девятого этапа реконструкции парка в Никольске
Исследование Nature Astronomy показало высокую эффективность передачи энергии квазаром
Повышенный АЛТ — тревожный сигнал? Специалисты объяснили, когда показатель действительно опасен для печени
В Кировской области обучают медицинский персонал работе с новыми цифровыми системами
В Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта на трех участках набережной
Мечтаете о собаке, но нет времени? Эти породы комфортно живут с умеренными прогулками и играми дома
В Курской области за неделю выросли цены на курицу, гречку и овощи
Новый авиаперевозчик Aero Nomad запустит рейсы между Ташкентом и Бишкеком
Краснодарский край направил 3,7 млрд рублей на развитие детской оздоровительной инфраструктуры

В Краснодаре восстанавливают фасад и внутренний дворик Нового театра кукол

Россия » Юг » Краснодар

В Краснодаре завершают первый этап капитального ремонта Нового театра кукол на улице Ставропольской — готовность объекта превысила 90%. В здании уже укрепили стены, починили кровлю и перекрытия, заменили окна и все инженерные коммуникации.

Строительные работы по облицовке фасада
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительные работы по облицовке фасада

Ход работ проверил глава города Евгений Наумов. Мэр напомнил подрядчику о значимости здания для жителей города и потребовал соблюсти качество реконструкции.

"Главная задача — сделать всё качественно и современно, чтобы театр радовал новые поколения юных зрителей своими представлениями. Это место с богатой историей. Здесь многие краснодарцы с теплотой вспоминают своё детство", — подчеркнул Евгений Наумов.

Фасад и доступная среда

Строители восстанавливают внешний облик театра: сохранят колонны, барельефы и историческую вывеску. Внутри здания вернут лепнину на потолках. Также рабочие отремонтируют входные группы и внутренний дворик.

Для удобства маломобильных граждан в ближайшее время смонтируют специальный подъемник, который позволит посетителям попадать на второй этаж. Полностью закончат все работы к середине 2027 года.

Оснащение залов

Техническое переоснащение коснется и зрительного пространства. В большом зале установят 200 кресел с подъемно-откидным механизмом и профессиональное театральное оборудование. Для управления постановками создадут единую режиссерскую рубку, поставят два проектора и оборудуют две гримерные.

Малый зал примет до 88 зрителей одновременно, — сообщил первый заместитель начальника управления культуры Краснодара Иван Лопушанский.

Параметр обновления Что изменится
Большой зал 200 новых сидений, профессиональное оборудование, режиссерская рубка
Малый зал Вместимость до 88 человек
Инфраструктура Подъемник для инвалидов, ремонт внутреннего дворика и фасада

Капитальный ремонт проходит по нацпроекту "Семья" в рамках региональной программы "Семейные ценности и инфраструктура культуры".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Праздничный концерт ко Дню города соберет известных артистов на площади Ленина
Орловская область
Праздничный концерт ко Дню города соберет известных артистов на площади Ленина
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Минская область
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
Новый авиаперевозчик Aero Nomad запустит рейсы между Ташкентом и Бишкеком
Краснодарский край направил 3,7 млрд рублей на развитие детской оздоровительной инфраструктуры
Кострома переходит на прямую оплату отопления через городской бюджет с 2027 года
МВД и МЧС Татарстана обеспечат соблюдение режима запрета движения по Казанке
Астрономы раскрыли главную загадку астероида Ниса, но его происхождение стало еще более необъяснимым
Санитарные проверки в Туле: от грязных тележек до закрытия производства
В Хакасии остаются 20 официальных пляжей с присмотром спасателей
В Орловской области регоператор создаёт резерв техники для вывоза отходов
В Красноярском крае водители мусоровозов получили задолженность по зарплате
Учёные нашли неожиданное доказательство: древние Homo были беспомощными с первых дней жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.