В Краснодаре восстанавливают фасад и внутренний дворик Нового театра кукол

В Краснодаре завершают первый этап капитального ремонта Нового театра кукол на улице Ставропольской — готовность объекта превысила 90%. В здании уже укрепили стены, починили кровлю и перекрытия, заменили окна и все инженерные коммуникации.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строительные работы по облицовке фасада

Ход работ проверил глава города Евгений Наумов. Мэр напомнил подрядчику о значимости здания для жителей города и потребовал соблюсти качество реконструкции.

"Главная задача — сделать всё качественно и современно, чтобы театр радовал новые поколения юных зрителей своими представлениями. Это место с богатой историей. Здесь многие краснодарцы с теплотой вспоминают своё детство", — подчеркнул Евгений Наумов.

Фасад и доступная среда

Строители восстанавливают внешний облик театра: сохранят колонны, барельефы и историческую вывеску. Внутри здания вернут лепнину на потолках. Также рабочие отремонтируют входные группы и внутренний дворик.

Для удобства маломобильных граждан в ближайшее время смонтируют специальный подъемник, который позволит посетителям попадать на второй этаж. Полностью закончат все работы к середине 2027 года.

Оснащение залов

Техническое переоснащение коснется и зрительного пространства. В большом зале установят 200 кресел с подъемно-откидным механизмом и профессиональное театральное оборудование. Для управления постановками создадут единую режиссерскую рубку, поставят два проектора и оборудуют две гримерные.

Малый зал примет до 88 зрителей одновременно, — сообщил первый заместитель начальника управления культуры Краснодара Иван Лопушанский.

Параметр обновления Что изменится Большой зал 200 новых сидений, профессиональное оборудование, режиссерская рубка Малый зал Вместимость до 88 человек Инфраструктура Подъемник для инвалидов, ремонт внутреннего дворика и фасада

Капитальный ремонт проходит по нацпроекту "Семья" в рамках региональной программы "Семейные ценности и инфраструктура культуры".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова