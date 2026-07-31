В Краснодаре восстанавливают фасад и внутренний дворик Нового театра кукол

В Краснодаре завершают первый этап капитального ремонта Нового театра кукол на улице Ставропольской — готовность объекта превысила 90%. В здании уже укрепили стены, починили кровлю и перекрытия, заменили окна и все инженерные коммуникации.
Ход работ проверил глава города Евгений Наумов. Мэр напомнил подрядчику о значимости здания для жителей города и потребовал соблюсти качество реконструкции.
"Главная задача — сделать всё качественно и современно, чтобы театр радовал новые поколения юных зрителей своими представлениями. Это место с богатой историей. Здесь многие краснодарцы с теплотой вспоминают своё детство", — подчеркнул Евгений Наумов.
Строители восстанавливают внешний облик театра: сохранят колонны, барельефы и историческую вывеску. Внутри здания вернут лепнину на потолках. Также рабочие отремонтируют входные группы и внутренний дворик.
Для удобства маломобильных граждан в ближайшее время смонтируют специальный подъемник, который позволит посетителям попадать на второй этаж. Полностью закончат все работы к середине 2027 года.
Техническое переоснащение коснется и зрительного пространства. В большом зале установят 200 кресел с подъемно-откидным механизмом и профессиональное театральное оборудование. Для управления постановками создадут единую режиссерскую рубку, поставят два проектора и оборудуют две гримерные.
Малый зал примет до 88 зрителей одновременно, — сообщил первый заместитель начальника управления культуры Краснодара Иван Лопушанский.
|Параметр обновления
|Что изменится
|Большой зал
|200 новых сидений, профессиональное оборудование, режиссерская рубка
|Малый зал
|Вместимость до 88 человек
|Инфраструктура
|Подъемник для инвалидов, ремонт внутреннего дворика и фасада
Капитальный ремонт проходит по нацпроекту "Семья" в рамках региональной программы "Семейные ценности и инфраструктура культуры".
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.