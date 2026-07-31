В Кировской области обучают медицинский персонал работе с новыми цифровыми системами

В Кировской области за первое полугодие 2026 года врачи провели более 36 тысяч телемедицинских консультаций. Цифры предоставил областной оперативный штаб по вопросам медицины и здравоохранения.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач и пациент

Развитие цифровых сервисов обсуждали на ежегодном собрании руководителей медцентров региона. В встрече принял участие первый заместитель председателя Комитета по делам медицины и здравоохранения Правительства РФ Александр Курдюмов. Он отметил, что новые технологии сделали медицинскую помощь доступнее для жителей области.

Особое внимание уделяют удаленным районам: телемедицинские платформы позволяют диагностировать пациентов и получать консультации узких специалистов без поездок в крупные города. Это сократило очереди и ускорило работу клиник.

"В этом году в регионе внедрили новые цифровые технологии, которые позволили увеличить доступность медицинской помощи для населения", — сообщил первый заместитель председателя Комитета по делам медицины и здравоохранения Правительства РФ Александр Курдюмов.

Параллельно с техническим оснащением в регионе обучают персонал работе с цифровыми системами. Это должно напрямую повлиять на качество лечения пациентов.

Показатель Значение Количество телеконсультаций (январь-июнь 2026) более 36 000 Приоритетные зоны внедрения удаленные районы области

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов