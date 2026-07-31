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В Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта на трех участках набережной

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижне-Волжская набережная в Нижнем Новгороде будет частично закрыта для транспорта с ночи на 1 августа и до раннего утра 2 августа. Ограничения касаются трёх участков и вводятся поэтапно: сначала уберут парковку у дома № 15а по площади Маркина и у катера "Герой", к полудню перекроют проезд от улицы Широкой до паромной переправы, а к 14:00 — участок до дома № 49б по Рождественской улице.

Дорога в тумане
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорога в тумане

Первым заработает режим с 00:01 1 августа: на парковочных площадках у дома № 15а по площади Маркина и у катера "Герой" запретят как стоянку, так и проезд. Это значит, что автомобилисты должны убрать машины заранее — эвакуатор начнёт работать сразу после вступления распоряжения в силу. Режим действует до 01:00 2 августа.

В 11:00 того же дня закроют более длинный участок — от улицы Широкой до паромной переправы. Переправа — важная транспортная нить, связывающая берега Оки, поэтому пешеходы и велосипедисты смогут пройти, а автомобильный поток перенаправят на объездные маршруты. Закрытие продлится до 01:00 2 августа.

Финальный этап начнётся в 14:00 1 августа: перекроют проезд от улицы Широкой до дома № 49б по Рождественской улице. Этот фрагмент набережной часто используют для выезда в городской центр, поэтому водителям стоит заранее проложить маршрут через улицы Рождественскую, Большую Печерскую или Верхне-Волжскую набережную. Ограничение снимут одновременно с остальными — в 01:00 2 августа.

Причины ограничений в официальном сообщении не указаны, однако сроки и локация совпадают с традиционными городскими мероприятиями на набережной. Администрация просит жителей и гостей города планировать поездки с учётом изменений и пользоваться общественным транспортом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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