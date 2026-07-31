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В Курской области за неделю выросли цены на курицу, гречку и овощи

Россия » Центр » Курск

В Курской области за неделю заметно подорожали базовые продукты питания: охлажденные и замороженные куры, гречка, пшено, свёкла и морковь. Об этом свидетельствуют данные Курскстата за прошедший семидневный период.

Японское лисохвостое просо
Фото: commons.wikimedia.org by STRONGlk7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Японское лисохвостое просо

Лидером роста стала курица — цена на неё выросла на 3,5%. Гречка продолжила дорожать вторую неделю подряд: после прибавки в 4,1% на предыдущем этапе она добавила ещё 2%. Пшено подорожало на 2,6%. Среди овощей наибольший прирост показала свёкла (+3%), морковь выросла на 1,5%. На фоне общей умеренной инфляции в регионе такая динамика по социально значимым позициям бросается в глаза.

Рост цен на птицу, как правило, связан с дороговизной кормов и энергоносителей, а также с эпизоотической обстановкой. Гречка и пшено реагируют на итоги уборочной кампании и спрос на злаки. Овощи в этот период года традиционно дорожают по мере истощения запасов прошлого года и перехода на импортную или тепличную продукцию, однако темпы прибавки у свёклы превышают сезонные нормы.

"Рост цен на курицу на 3,5% за неделю — это сильный сигнал. Он говорит о том, что производителям не удается компенсировать издержки за счет объемов продаж. Корма, ветеринария, логистика, труд — всё это накапливается в себестоимости. По гречке и пшено: здесь работает фактор 낮은 запасов прошлого года и высоких закупочных цен на зерно у элеваторов. Овощи — свёкла и морковь — дорожают по классической схеме: старый урожай заканчивается, новый ещё не пошел, а затраты на хранение и сортировку растут. Для потребителя это означает, что стоимость "борщевого набора" и базовых каш будет расти до начала сбора нового урожая.", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Статистика за фиксирует факты, но за ними стоят конкретные решения покупателей: смена рациона, поиск акций, переход на более дешевые аналоги. В условиях, когда зарплаты и пенсии индексируются раз в год, еженедельные скачки по основным продуктам бьют по семейным бюджетам наиболее уязвимых групп — пожилых людей и семей с детьми.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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