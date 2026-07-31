Власти Вологодской области отчитались о завершении девятого этапа реконструкции парка в Никольске

В Никольске Вологодской области завершили девятый этап благоустройства набережной и городского парка. Рабочие обновили участок по улицам Советская и Набережная: проложили тротуары из брусчатки, смонтировали водосток, установили пять опор освещения, скамейки, урны и металлическое ограждение.
На эти работы потратили 3,1 миллиона рублей. Проект реализуют по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".
"Создаём в Никольске современное пространство для спокойного отдыха, прогулок с детьми и наблюдения за речными пейзажами. С каждым новым этапом набережная постепенно превращается в единую прогулочную зону, а городской парк становится более удобным и завершённым, привлекая всё больше жителей и туристов", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Системно обновляют парковую зону вдоль реки Юг с 2024 года. Сначала территорию расчистили от старых деревьев и кустарников, проложили дренаж и обустроили первую дорожку.
За прошлый год зону прогулок расширили: заменили покрытие на брусчатку, добавили садовые скамейки, урны, организовали парковку и смотровую площадку.
|Этап / Период
|Что сделали
|Старт (2024)
|Расчистка берега реки Юг, дренажная система, первая дорожка
|Прошлый год
|Брусчатка, скамейки, урны, парковка и смотровая площадка
|Девятый этап (текущий)
|Освещение, брусчатка, водосток и ограждение на ул. Советская и Набережная
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.