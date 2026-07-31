Власти Вологодской области отчитались о завершении девятого этапа реконструкции парка в Никольске

В Никольске Вологодской области завершили девятый этап благоустройства набережной и городского парка. Рабочие обновили участок по улицам Советская и Набережная: проложили тротуары из брусчатки, смонтировали водосток, установили пять опор освещения, скамейки, урны и металлическое ограждение.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158675073/ by Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы Благоустройство в Виноградово

На эти работы потратили 3,1 миллиона рублей. Проект реализуют по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

"Создаём в Никольске современное пространство для спокойного отдыха, прогулок с детьми и наблюдения за речными пейзажами. С каждым новым этапом набережная постепенно превращается в единую прогулочную зону, а городской парк становится более удобным и завершённым, привлекая всё больше жителей и туристов", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Как менялась территория

Системно обновляют парковую зону вдоль реки Юг с 2024 года. Сначала территорию расчистили от старых деревьев и кустарников, проложили дренаж и обустроили первую дорожку.

За прошлый год зону прогулок расширили: заменили покрытие на брусчатку, добавили садовые скамейки, урны, организовали парковку и смотровую площадку.

Этап / Период Что сделали Старт (2024) Расчистка берега реки Юг, дренажная система, первая дорожка Прошлый год Брусчатка, скамейки, урны, парковка и смотровая площадка Девятый этап (текущий) Освещение, брусчатка, водосток и ограждение на ул. Советская и Набережная