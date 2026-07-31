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Краснодарский край направил 3,7 млрд рублей на развитие детской оздоровительной инфраструктуры

Россия » Юг » Краснодар

Государство выделило на подготовку детских оздоровительных лагерей в первом полугодии 2026 года 23,8 млрд рублей. По данным платформы РосТендер, за шесть месяцев завершили 5 тысяч закупочных процедур. Для сравнения: в прошлом году за тот же период провели 4,8 тысячи тендеров на сумму 19,3 млрд рублей.

Школьная библиотека
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьная библиотека

Сумма расходов выросла на 4,5 млрд рублей. Аналитики отмечают, что этот скачок произошел не из-за подорожания услуг, а за счет увеличения количества самих контрактов. Это означает, что бюджетные программы охватят больше детей.

Лидеры по затратам

Краснодарский край занял первое место в стране по объемам расходов на детскую оздоровительную инфраструктуру. В регионе провели 237 процедур на общую сумму 3,7 млрд рублей.

Регион Сумма (млрд руб.) Кол-во тендеров
Краснодарский край 3,7 237
Республика Крым 2,1 93
Санкт-Петербург 1,6 281
Республика Татарстан 1,4 169
Свердловская область 1,1 219

Также в первую десятку вошли Ростовская область (1,07 млрд рублей), Московская область (964 млн), Самарская область (857 млн), Москва (848 млн) и Иркутская область (799 млн).

Крупнейший контракт Кубани

Самым дорогим соглашением в отрасли стала сделка министерства труда Краснодарского края с ООО "ДСОК Жемчужина". Контракт на сумму 436,6 млн рублей рассчитан на три года — с 2026 по 2028 год.

По условиям договора ежегодно в лагерях будут принимать 2 310 детей. Программа ориентирована на ребят из социально незащищенных групп: сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов семей участников СВО. Каждая смена продлится 21 день. Обязательное требование — размещение лагеря на черноморском побережье края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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