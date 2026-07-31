Кострома переходит на прямую оплату отопления через городской бюджет с 2027 года

С 1 января 2027 года костромичи начнут платить за отопление по новой схеме: платежи будут идти напрямую в казену города, а администрация уже будет рассчитываться с теплоснабжающей компанией и муниципальным предприятием "Городские сети" за транспортировку тепла. Об этом сообщил глава города Олег Болоховец.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пожилой мужчина рассматривает счета за коммунальные услуги

Сейчас квитанции выдает и собирает теплоснабжающая компания. По словам губернатора Сергея Ситникова, она не в полном объёме перечисляет "Городским сетям" деньги за транспортировку теплоносителя. Из-за этого у муниципального предприятия копится долг, что создаёт риски для бесперебойной работы сетей. Новая схема должна убрать этот финансовый пробел: деньги жителей сразу попадают в городской бюджет, а администрация гарантирует своевременные расчёты с поставщиком тепла и сетевиками.

Как именно будет выглядеть квитанция и куда именно реквизиты — детали пока не раскрывают. Механизм обещают доработать к концу 2026 года. Для жителей главное: платежку придётся оплачивать по новым реквизитам, но суть — надежность теплоснабжения — должна стать надежнее.

"Переход к прямому расчету с муниципалитетом — это стандартная практика дляTransparentности. Сейчас теплоснабжающая компания выступает агентом по сбору платежей за сетевую службу, но не всегда своевременно перечисляет ему средства. Прямой расчет через муниципалитет делает финансовые потоки прозрачнее: город видит полную картину поступлений и гарантирует оплату сетевику. Для жителя это значит, что платежка гарантированно покроет и тепло, и его доставку. Тариф от этого не вырастет — это просто смена платежного агента. Главное — вовремя довести до жителей новые реквизиты к 1 января, чтобы не было накоплений и пени", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех