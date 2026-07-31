МВД и МЧС Татарстана обеспечат соблюдение режима запрета движения по Казанке

На участке реки Казанки от моста Миллениум до Кировской дамбы 30 августа ограничат движение судов. Мера привязана к празднованию Дня Республики Татарстан и Дня города Казани. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Промышленный терминал с танкером и резервуарами

Запрет коснется судов внутреннего водного транспорта, включая маломерные плавсредства и гидроциклы, даже если они не стоят на государственном учете.

Ограничения введут с 16:00 до 22:30. Контролировать соблюдение режима запрета будут сотрудники МВД и МЧС России по Республике Татарстан.

Параметр Детали Дата 30 августа Время действия 16:00 — 22:30 Участок реки От моста Миллениум до Кировской дамбы