МВД и МЧС Татарстана обеспечат соблюдение режима запрета движения по Казанке

На участке реки Казанки от моста Миллениум до Кировской дамбы 30 августа ограничат движение судов. Мера привязана к празднованию Дня Республики Татарстан и Дня города Казани. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Запрет коснется судов внутреннего водного транспорта, включая маломерные плавсредства и гидроциклы, даже если они не стоят на государственном учете.
Ограничения введут с 16:00 до 22:30. Контролировать соблюдение режима запрета будут сотрудники МВД и МЧС России по Республике Татарстан.
|Параметр
|Детали
|Дата
|30 августа
|Время действия
|16:00 — 22:30
|Участок реки
|От моста Миллениум до Кировской дамбы
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.