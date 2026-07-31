Санитарные проверки в Туле: от грязных тележек до закрытия производства

Роспотребнадзор провел масштабную проверку качества продуктов питания в Туле. В результате надзора один из местных кондитерских цехов закрыли на месяц через суд.
Инспекторы сосредоточились на предприятиях, которые производят и продают еду, чтобы предотвратить массовые отравления. Особое внимание уделили точкам питания перед стартом крупных мероприятий: фестиваля "Толстой", форума "Инженеры будущего" и музыкального фестиваля "Дикая мята".
|Показатель за полугодие
|Количество
|Профилактические визиты
|133
|Консультации для бизнеса
|1150
|Выданные предостережения
|210
Проверки прошли в магазинах сетей "Да!" и "Пятерочка", заведениях общепита "СВШ" и на предприятии АО "Южморрыбфлот". Нарушения обнаружили практически везде.
В сетевых супермаркетах инспекторы зафиксировали плохую санитарную обработку тележек и корзин. Также в продаже оказались продукты с истекшим сроком годности, товары с неправильной маркировкой и неупакованная еда, которую можно употреблять без термической обработки.
Самым серьезным оказался случай с кондитерскими изделиями ИП Борониной А. С. Лабораторные тесты показали несоответствие продукции микробиологическим нормам. Пролетарский районный суд по итогам внеплановой проверки приостановил работу тульского цеха на 30 суток.
Во время визитов сотрудники Роспотребнадзора следят не только за чистотой прилавков, но и за внутренними процессами производства. Под контроль попадают:
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