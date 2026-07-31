Санитарные проверки в Туле: от грязных тележек до закрытия производства

Роспотребнадзор провел масштабную проверку качества продуктов питания в Туле. В результате надзора один из местных кондитерских цехов закрыли на месяц через суд.

Фото: commons.wikimedia.org by Elo4kam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятерочка

Инспекторы сосредоточились на предприятиях, которые производят и продают еду, чтобы предотвратить массовые отравления. Особое внимание уделили точкам питания перед стартом крупных мероприятий: фестиваля "Толстой", форума "Инженеры будущего" и музыкального фестиваля "Дикая мята".

Показатель за полугодие Количество Профилактические визиты 133 Консультации для бизнеса 1150 Выданные предостережения 210

Где нашли нарушения

Проверки прошли в магазинах сетей "Да!" и "Пятерочка", заведениях общепита "СВШ" и на предприятии АО "Южморрыбфлот". Нарушения обнаружили практически везде.

В сетевых супермаркетах инспекторы зафиксировали плохую санитарную обработку тележек и корзин. Также в продаже оказались продукты с истекшим сроком годности, товары с неправильной маркировкой и неупакованная еда, которую можно употреблять без термической обработки.

Самым серьезным оказался случай с кондитерскими изделиями ИП Борониной А. С. Лабораторные тесты показали несоответствие продукции микробиологическим нормам. Пролетарский районный суд по итогам внеплановой проверки приостановил работу тульского цеха на 30 суток.

Что проверяют

Во время визитов сотрудники Роспотребнадзора следят не только за чистотой прилавков, но и за внутренними процессами производства. Под контроль попадают:

графики медосмотров и вакцинации персонала;

наличие гигиенического обучения у сотрудников;

соблюдение технических регламентов безопасности продукции;

организация внутреннего производственного контроля.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова