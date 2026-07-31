В Хакасии остаются 20 официальных пляжей с присмотром спасателей

Спасательные службы Хакасии начинают сворачивать посты на водоемах республики. Сегодня последний день работы служб на озерах Красное, Подгорное и Утиное.
График закрытия остальных точек определен МЧС региона: пост на озере Баланкуль прекратит работу 1 августа, а на Куринке — 2 августа.
|Водоем
|Дата закрытия поста
|Озера Красное, Подгорное и Утиное
|Сегодня (последний день)
|Озеро Баланкуль
|1 августа
|Озеро Куринка
|2 августа
На данный момент в регионе остаются 20 официальных пляжей с присмотром спасателей. В этот список входят:
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.