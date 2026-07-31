В Хакасии остаются 20 официальных пляжей с присмотром спасателей

Спасательные службы Хакасии начинают сворачивать посты на водоемах республики. Сегодня последний день работы служб на озерах Красное, Подгорное и Утиное.

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График закрытия остальных точек определен МЧС региона: пост на озере Баланкуль прекратит работу 1 августа, а на Куринке — 2 августа.

Водоем Дата закрытия поста Озера Красное, Подгорное и Утиное Сегодня (последний день) Озеро Баланкуль 1 августа Озеро Куринка 2 августа

На данный момент в регионе остаются 20 официальных пляжей с присмотром спасателей. В этот список входят:

Парк культуры и отдыха в Абакане;

Ташебинский карьер;

пруд Теплый;

озера Дикое, Баланкуль, Орлово, Беле и Шира.