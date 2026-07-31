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В Хакасии остаются 20 официальных пляжей с присмотром спасателей

Россия » Сибирь » Абакан

Спасательные службы Хакасии начинают сворачивать посты на водоемах республики. Сегодня последний день работы служб на озерах Красное, Подгорное и Утиное.

Люди на берегу реки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Люди на берегу реки

График закрытия остальных точек определен МЧС региона: пост на озере Баланкуль прекратит работу 1 августа, а на Куринке — 2 августа.

Водоем Дата закрытия поста
Озера Красное, Подгорное и Утиное Сегодня (последний день)
Озеро Баланкуль 1 августа
Озеро Куринка 2 августа

На данный момент в регионе остаются 20 официальных пляжей с присмотром спасателей. В этот список входят:

  • Парк культуры и отдыха в Абакане;
  • Ташебинский карьер;
  • пруд Теплый;
  • озера Дикое, Баланкуль, Орлово, Беле и Шира.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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