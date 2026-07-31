В Орловской области регоператор создаёт резерв техники для вывоза отходов

Региональный оператор по обращению с отходами "Зелёная роща" закупает собственный мусоровоз. Машина поступит в Орёл на следующей неделе, после чего её выпустят на линию.
Сейчас вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Орловской области распределен между семью сторонними перевозчиками. Система зависит от исправности их техники: если машина подрядчика ломается, а запасного транспорта нет, график вывоза срывается. Это приводит к замусориванию дворов в отдельных районах или селах.
Собственный транспорт позволит регоператору страховать такие риски. Машина будет работать не только на своих участках, но и станет резервом для оперативной замены вышедшей из строя техники подрядчиков. Для жителей это означает более стабильный график уборки территорий без задержек из-за поломок спецтранспорта.
По закону региональный оператор может вывозить отходы сам или нанимать сторонние компании. В Орловской области выбран смешанный путь: основную работу делают семь перевозчиков. Проблема в том, что не все они имеют резервный автопарк.
Когда один мусоровоз выходит из строя, водитель другой машины не всегда может оперативно подменить коллегу. В итоге контейнеры переполняются, а жители остаются с горами отходов до момента ремонта техники или поиска замены.
Покупка собственного мусоровоза меняет логику работы системы. Теперь у "Зелёной рощи" появляется собственный рычаг влияния на ситуацию в городе и области.
|Функция новой машины
|Результат для жителей
|Основной рейс
|Снижение нагрузки на сторонних перевозчиков.
|Подмена техники
|Быстрое устранение сбоев при поломке машин подрядчиков.
|Оперативный выезд
|Снижение вероятности замусоривания дворов и улиц.
Для обычного жителя это означает, что надежность вывоза отходов больше не будет зависеть исключительно от технического состояния автопарка конкретного подрядчика.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.