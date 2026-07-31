В Орловской области регоператор создаёт резерв техники для вывоза отходов

Региональный оператор по обращению с отходами "Зелёная роща" закупает собственный мусоровоз. Машина поступит в Орёл на следующей неделе, после чего её выпустят на линию.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мусорный бак в парке

Сейчас вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Орловской области распределен между семью сторонними перевозчиками. Система зависит от исправности их техники: если машина подрядчика ломается, а запасного транспорта нет, график вывоза срывается. Это приводит к замусориванию дворов в отдельных районах или селах.

Собственный транспорт позволит регоператору страховать такие риски. Машина будет работать не только на своих участках, но и станет резервом для оперативной замены вышедшей из строя техники подрядчиков. Для жителей это означает более стабильный график уборки территорий без задержек из-за поломок спецтранспорта.

Почему ломается график вывоза мусора

По закону региональный оператор может вывозить отходы сам или нанимать сторонние компании. В Орловской области выбран смешанный путь: основную работу делают семь перевозчиков. Проблема в том, что не все они имеют резервный автопарк.

Когда один мусоровоз выходит из строя, водитель другой машины не всегда может оперативно подменить коллегу. В итоге контейнеры переполняются, а жители остаются с горами отходов до момента ремонта техники или поиска замены.

Как новая техника поможет жителям

Покупка собственного мусоровоза меняет логику работы системы. Теперь у "Зелёной рощи" появляется собственный рычаг влияния на ситуацию в городе и области.

Функция новой машины Результат для жителей Основной рейс Снижение нагрузки на сторонних перевозчиков. Подмена техники Быстрое устранение сбоев при поломке машин подрядчиков. Оперативный выезд Снижение вероятности замусоривания дворов и улиц.

Для обычного жителя это означает, что надежность вывоза отходов больше не будет зависеть исключительно от технического состояния автопарка конкретного подрядчика.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова