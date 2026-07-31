В Красноярском крае водители мусоровозов получили задолженность по зарплате

В Красноярском крае 52 водителя ООО "Феникс" получили задолженность по зарплате за четыре месяца. Сумма долга составила 1,9 млн рублей. Деньги выплатили сотрудникам после вмешательства прокуратуры.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мусоровоз

Компания занимается вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Канско-Абанской технологической зоне. Выплаты водителям прекратились в марте; люди не получили расчет за апрель, а часть уволившихся сотрудников осталась без итоговых выплат при расторжении договора.

Прокуратура проверила деятельность предприятия и привлекла директора к административной ответственности. После принятия мер надзорного реагирования компания погасила все долги перед персоналом.

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