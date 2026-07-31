В Красноярском крае водители мусоровозов получили задолженность по зарплате

В Красноярском крае 52 водителя ООО "Феникс" получили задолженность по зарплате за четыре месяца. Сумма долга составила 1,9 млн рублей. Деньги выплатили сотрудникам после вмешательства прокуратуры.
Компания занимается вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Канско-Абанской технологической зоне. Выплаты водителям прекратились в марте; люди не получили расчет за апрель, а часть уволившихся сотрудников осталась без итоговых выплат при расторжении договора.
Прокуратура проверила деятельность предприятия и привлекла директора к административной ответственности. После принятия мер надзорного реагирования компания погасила все долги перед персоналом.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.