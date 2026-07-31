В Красноярске с помощью робота обследуют 1,5 километра теплосетей в августе

В Красноярском микрорайоне Солнечный изменили сроки отключения горячей воды. Теперь гидравлические испытания теплосетей пройдут с 10 по 18 августа. Первоначально работы планировали провести с 3 по 11 августа.

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СГК поясняет, что перенос дат связан с расширением объема работ. Вместе с основным тестом специалисты проверят 1,5 километра труб с помощью роботизированного комплекса. Робот обследует внутреннюю поверхность металла, чтобы найти скрытые повреждения и участки с сильной коррозией.

"Все эти мероприятия проводим, чтобы подготовить город к зиме и обеспечить надёжную работу системы теплоснабжения в холода", — сообщили в пресс-службе СГК Красноярский край.

Параллельно с испытаниями энергетики переведут на постоянную схему водоснабжения участок магистрального трубопровода, где завершился капитальный ремонт.

Параметр Информация Новые сроки отключения 10-18 августа Объем робот-диагностики 1,5 км сетей Локация Красноярск, мкр. Солнечный

Диагностика труб с помощью роботов позволяет выявить износ металла до того, как он приведет к авариям в отопительный сезон. Для жителей Сибири это означает снижение риска внезапных прорывов и отключений тепла при первых серьезных заморозках.

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