В Красноярске с помощью робота обследуют 1,5 километра теплосетей в августе

В Красноярском микрорайоне Солнечный изменили сроки отключения горячей воды. Теперь гидравлические испытания теплосетей пройдут с 10 по 18 августа. Первоначально работы планировали провести с 3 по 11 августа.
СГК поясняет, что перенос дат связан с расширением объема работ. Вместе с основным тестом специалисты проверят 1,5 километра труб с помощью роботизированного комплекса. Робот обследует внутреннюю поверхность металла, чтобы найти скрытые повреждения и участки с сильной коррозией.
"Все эти мероприятия проводим, чтобы подготовить город к зиме и обеспечить надёжную работу системы теплоснабжения в холода", — сообщили в пресс-службе СГК Красноярский край.
Параллельно с испытаниями энергетики переведут на постоянную схему водоснабжения участок магистрального трубопровода, где завершился капитальный ремонт.
|Параметр
|Информация
|Новые сроки отключения
|10-18 августа
|Объем робот-диагностики
|1,5 км сетей
|Локация
|Красноярск, мкр. Солнечный
Диагностика труб с помощью роботов позволяет выявить износ металла до того, как он приведет к авариям в отопительный сезон. Для жителей Сибири это означает снижение риска внезапных прорывов и отключений тепла при первых серьезных заморозках.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.