В Тамбове определили список домов под временное отключение горячей воды

В Тамбове определили список домов, которые временно останутся без горячей воды. Ограничения связаны с дополнительным тестированием теплосетей на участках, где весной во время плановой опрессовки нашли и устранили порывы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кухонный смеситель

Специалисты используют мобильный опрессовочный центр. Технику подключают к центральному тепловому пункту или тепловой камере. Это позволяет поднять давление в трубах локально, именно в тех зонах, где были повреждения. Такая проверка подтвердит, что ремонт выполнен качественно и сети выдержат нагрузки в зимний период.

Сроки Адреса домов под отключением 31 июля — 3 августа ул. Интернациональная, 45б, 47, 47/1, 47/2, 47/3; ул. Красная, 2, 6, 13, 17 3 — 5 августа ул. 2-я Шацкая, 6, 8, 59; Моршанское шоссе, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Подвойского, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11; ул. Чичканова, 12 к. 1-2, 39; ул. Б. Васильева, 13 6 — 9 августа ул. З. Космодемьянской, 4, 14, 14а; ул. К. Маркса, 253, 255, 255а, 256; ул. Рязанская, 8, 12а-б, 14а-б, 18а, 20а, 22а, 28, 28а; ул. Н. Вирты, 17, 17а; ул. Жуковского, 2а-г; ул. О. Кошевого, 3, 3а, 5, 27/8 10 — 16 августа бульвар Энтузиастов, 1 а-е, 2а-г; ул. Рылеева, 9, 11, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 55а, 56, 56а, 58, 58а, 60а, 60 к. 1-3, 62 к. 1-2, 62б, 64, 64а-б, 66, 68, 70, 72, 74, 76; ул. Социалистическая, 3, 3б; ул. Менделеева, 3а, 7, 13а, 15 к. 1-2, 17, 19; ул. 8-го Марта, 31, 33, 33 а-б; ул. Никифоровская, 133а

Для жителей указанных домов временное отсутствие горячей воды станет гарантией того, что зимой в их районах не произойдет аварийных ситуаций из-за разрывов труб.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова