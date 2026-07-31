Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реконструкция парка имени Кирова в Новосибирске начнется в текущем году
Новые механизмы торговли бензином в Мурманске обеспечат прозрачность цен на топливо
Жара свалила человека с ног: эти действия помогут дождаться врачей
В Санкт-Петербурге временно перекроют съезд на Парашютную улицу на КАД
Подрядчик забросил объекты капитального ремонта двух детских садов в Курске
Поголовье кур-несушек в селе Малое Белое Казахстана увеличится до 1,53 миллиона голов
Цены на отели в бархатный сезон упали: отельеры пошли на крайние меры ради заполнения номеров
В Забайкалье стоимость литра бензина на независимых АЗС достигала 170 рублей
Самарские производители напитков заменят импортный хмель сырьем из Чувашии

В Рязанской области возбуждено дело об административном правонарушении из-за состояния дороги

Россия » Центр » Рязань

Прокуратура Захаровского района Рязанской области выявила грубое нарушение правил содержания дорог, которое ставит под угрозу безопасность пешеходов. На восьмикилометровом участке межмуниципальной автомобильной дороги "Захарово — Байдики" по улице Подгорной тротуары отсутствуют.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Местные жители не имеют иного выбора, как идти по обочине проезжей части. Это создает прямой риск для их жизни и здоровья, особенно в темное время суток и в плохую погоду.

По итогам проверки прокурор направил представление в ГКУ РО "Дирекция дорог Рязанской области" с требованием устранить выявленные нарушения. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (нарушение правил устройства, эксплуатации, содержания или ремонта дорог). Исполнение представления надзорное ведомство держит на личном контроле.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Новости спорта
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
В Ярославской области откроют аптечные пункты в Некоузе, Брейтове и Угличе
Жители Бахчисарая и Красногвардейского района временно останутся без газа
Ярославское УФАС вынесло решение о штрафе для АО Рыбинскэлектротранс
МФЦ и Социальный фонд России начали оформлять ускоренные льготы для ветеранов СВО
Организаторы подпольных игр в Симферополе заработали свыше 3,5 млн рублей
На Сахалине призывают прекратить выбрасывать опасные отходы в контейнеры для общего мусора
В Пермском крае зарегистрировали 4555 киберпреступлений за шесть месяцев
Пациенты с хроническими заболеваниями почек эвакуированы из центра в Богдановиче
Бесплатный прокат медицинского оборудования в Рубцовске доступен на срок до 14 дней
Отключения холодной воды в Рязани: список адресов и время работ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.