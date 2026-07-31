В Рязанской области возбуждено дело об административном правонарушении из-за состояния дороги

Прокуратура Захаровского района Рязанской области выявила грубое нарушение правил содержания дорог, которое ставит под угрозу безопасность пешеходов. На восьмикилометровом участке межмуниципальной автомобильной дороги "Захарово — Байдики" по улице Подгорной тротуары отсутствуют.
Местные жители не имеют иного выбора, как идти по обочине проезжей части. Это создает прямой риск для их жизни и здоровья, особенно в темное время суток и в плохую погоду.
По итогам проверки прокурор направил представление в ГКУ РО "Дирекция дорог Рязанской области" с требованием устранить выявленные нарушения. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (нарушение правил устройства, эксплуатации, содержания или ремонта дорог). Исполнение представления надзорное ведомство держит на личном контроле.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.