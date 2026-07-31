Реконструкция парка имени Кирова в Новосибирске начнется в текущем году

Парк имени Кирова в Ленинском районе Новосибирска закроют для посетителей на два года. В зеленой зоне проведут масштабную реконструкцию, которая продлится до 2028 года.
Затяжной срок работ объяснили особенностями ландшафта: перепад высоты между разными частями парка достигает 16 метров. Из-за сложного рельефа привести территорию в порядок за один сезон не получится, сообщил директор МАУ "Дирекция городских парков" Вадим Полещук.
|Параметр
|Детали
|Срок закрытия
|Не менее 2 лет
|Перепад высот рельефа
|16 метров
|Дата открытия
|Не ранее 2028 года
Проект реконструкции готов и направлен на экспертизу. Строители планируют выйти на площадку уже в этом году. Решение об обновлении парка приняли по итогам народного голосования за объекты благоустройства Новосибирска на 2025 год.
"Сложность работ обусловлена рельефом площадки", — пояснил директор МАУ "Дирекция городских парков" Вадим Полещук.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.