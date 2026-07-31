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Реконструкция парка имени Кирова в Новосибирске начнется в текущем году

Россия » Сибирь » Новосибирск

Парк имени Кирова в Ленинском районе Новосибирска закроют для посетителей на два года. В зеленой зоне проведут масштабную реконструкцию, которая продлится до 2028 года.

Осенний парк с беседками и детской площадкой
Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены
Осенний парк с беседками и детской площадкой

Затяжной срок работ объяснили особенностями ландшафта: перепад высоты между разными частями парка достигает 16 метров. Из-за сложного рельефа привести территорию в порядок за один сезон не получится, сообщил директор МАУ "Дирекция городских парков" Вадим Полещук.

Параметр Детали
Срок закрытия Не менее 2 лет
Перепад высот рельефа 16 метров
Дата открытия Не ранее 2028 года

Проект реконструкции готов и направлен на экспертизу. Строители планируют выйти на площадку уже в этом году. Решение об обновлении парка приняли по итогам народного голосования за объекты благоустройства Новосибирска на 2025 год.

"Сложность работ обусловлена рельефом площадки", — пояснил директор МАУ "Дирекция городских парков" Вадим Полещук.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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