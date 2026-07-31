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Новые механизмы торговли бензином в Мурманске обеспечат прозрачность цен на топливо

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Петербургская международная товарно-сырьевая биржа с 29 июля запустила новые инструменты для торговли бензином АИ-92 с базисом поставки "станция Кола" в Мурманской области. Всего на этой станции стали доступны четыре биржевых инструмента, включая условия "франко-вагон станция отправления".

Извините, топлива нет - заправочная станция
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извините, топлива нет - заправочная станция

Запуск новых инструментов связан с подготовкой инфраструктуры к приему импортного топлива. В Мурманской области отсутствуют собственные нефтеперерабатывающие заводы, а станция Кола расположена в непосредственной близости к Мурманскому морскому торговому порту, что делает её логическим узлом для распределения прибывающих танкерных партий.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов отмечает, что создание таких биржевых инструментов упрощает механизм реализации импортного топлива: товар может быть продан на бирже сразу после выгрузки из танкера, что обеспечивает прозрачность ценообразования при его перемещении дальше по железной дороге.

По данным источников ИнфоТЭК, инструменты созданы в том числе для продажи бензина из Индии. Прибытие первого танкера с этим грузом ожидается в начале августа. На текущий момент в Мурманском порту зафиксировано судно Deyi confidence, прибывшее из индийского порта Мундра (штат Гуджарат), однако сделки по новым биржевым базисам до 31 июля не заключались.

Данный механизм является частью государственной политики по стабилизации внутреннего рынка. Ранее правительство разрешило импорт нефтепродуктов, ввело импортный демпфер для бензина и дизельного топлива, а также согласовало с РЖД скидки на железнодорожные тарифы для транспортировки ввозимого топлива.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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