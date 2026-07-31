В Санкт-Петербурге временно перекроют съезд на Парашютную улицу на КАД

На внутреннем кольце КАД временно закроют съезд на Парашютную улицу. Дорожники планируют убрать колейность на проезжей части.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мотоциклист на горной дороге

Ограничения введут с 23:00 7 августа и снимут к 4:00 10 августа. Ремонт затронет автомобильный съезд №3, который расположен на 12-м километре кольца.

Эта работа стала частью серии точечных ремонтов на обходе города. Ранее, с 28 по 30 июля, аналогичные работы проводили у развязки с проспектом Энгельса — там также устраняли колею на боковом проезде внутреннего кольца.

Следующим этапом станет ремонт вантового моста. С 15 по 27 августа дорожники займутся покрытием внешнего и внутреннего участков. В этот период движение не перекроют полностью, но будут попеременно закрывать по две полосы.

Участок ремонта Сроки Режим движения Съезд на Парашютную улицу (12-й км) 7-10 августа Полное закрытие съезда Вантовый мост 15-27 августа Попеременное закрытие двух полос