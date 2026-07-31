В Санкт-Петербурге временно перекроют съезд на Парашютную улицу на КАД

На внутреннем кольце КАД временно закроют съезд на Парашютную улицу. Дорожники планируют убрать колейность на проезжей части.
Ограничения введут с 23:00 7 августа и снимут к 4:00 10 августа. Ремонт затронет автомобильный съезд №3, который расположен на 12-м километре кольца.
Эта работа стала частью серии точечных ремонтов на обходе города. Ранее, с 28 по 30 июля, аналогичные работы проводили у развязки с проспектом Энгельса — там также устраняли колею на боковом проезде внутреннего кольца.
Следующим этапом станет ремонт вантового моста. С 15 по 27 августа дорожники займутся покрытием внешнего и внутреннего участков. В этот период движение не перекроют полностью, но будут попеременно закрывать по две полосы.
|Участок ремонта
|Сроки
|Режим движения
|Съезд на Парашютную улицу (12-й км)
|7-10 августа
|Полное закрытие съезда
|Вантовый мост
|15-27 августа
|Попеременное закрытие двух полос
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.